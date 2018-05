Deutsche Bank-Aktie: Einschnitte im Aktiengeschäft beschlossen - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:

Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).

Nachdem der Frankfurter Finanzkonzern im Rahmen der Q1-Zahlen die Überprüfung des weltweiten Aktiengeschäfts angekündigt habe, stehe nun fest, dass hier ca. ein Viertel und im Gesamtkonzern mehr als 7.000 Stellen wegfallen sollten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Aktienhandel konzentriere sich die Deutsche Bank künftig u.a. auf elektronische Lösungen. Wie bereits zu den Q1-Zahlen angekündigt, gehe dies mit Restrukturierungskosten von 800 Mio. Euro in 2018 einher. Insgesamt begrüße Rießelmann die Schritte, da die Deutsche Bank in dem unterdurchschnittlich rentablen Bereich habe handeln müssen und nicht auf eine Besserung des Marktumfelds hoffen könne. Zweifel an der erfolgreichen Umsetzung seien jedoch aufgrund der häufigen Verfehlungen in der Vergangenheit angebracht. Zudem hätten viele Konkurrenten ihre Restrukturierungen bereits zu einem Großteil hinter sich gebracht und würden sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus <a href="http://www.irffm.de/de/offenlegung.html" target="_blank">unter folgendem Link</a>.

Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,91 EUR +0,11% (24.05.2018, 10:51)

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,876 EUR -0,85% (24.05.2018, 11:06)

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,88 USD -0,69% (23.05.2018, 22:00)

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008

WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000

Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK

NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB

Kurzprofil Deutsche Bank AG:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2018/ac/a/d)