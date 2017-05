Deutsche Bank – 45 Prozent Rendite für “Sparer”

Die Chinesen entern die Deutsche Bank, erwarten folglich in den nächsten Jahren so einiges. Egmond Haidt hat am Dienstag in Euer Egmond einiges zur Bank gesagt, kommenden Montag im Webinar werden wir uns die Bank genau vornehmen. Denn sowohl fundamental – Stichwort Zinsen – als auch charttechnisch ist richtig Spannung drin. Inliner – unser Favorit die WKN HU88MH mit 35 Prozent Seitwärtsrendite- Discount-Calls - unser Favorit WKN PR47QC sowie Bonuspapiere WKN TD81ZG mit schönem Abgeld sind unsere Favoriten – für Offensivsparer mit Jagd auf Seitwärtsrendite sozusagen. In Sachen Relative Stärke ist die Bank häufig vertreten, die passende Übersicht schauen wir uns an.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,335 3,693 1,45 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 13,39 -1,833 1,25 EVOTEC AG O.N. 10,825 -0,688 1,237 NEMETSCHEK SE O.N. 62,3 -0,51 1,17 JENOPTIK AG O.N. 25,95 0,855 1,163 NORMA GROUP SE NA O.N. 49,91 1,125 1,145 DT.PFANDBRIEFBK AG 12,66 0,317 1,141 FRAPORT AG FFM.AIRPORT 73,31 0,1 1,14 SILTRONIC AG NA O.N. 69,51 1,02 1,14 SOFTWARE AG O.N. 41,685 0,579 1,14

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SUEDZUCKER AG O.N. 19,72 -0,605 0,862 DIALOG SEMICOND. LS-,10 42,06 -2,526 0,902 MEDIGENE AG NA O.N. 11,03 -1,518 0,913 SALZGITTER AG O.N. 31,94 0,016 0,935 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 9,457 -3,382 0,942 NORDEX SE O.N. 13,72 -1,33 0,951 WACKER CHEMIE O.N. 97,55 1,16 0,96 THYSSENKRUPP AG O.N. 21,98 -0,745 0,962 K+S AG NA O.N. 21,385 -0,489 0,97 SCHAEFFLER AG INH. VZO 15,16 -2,067 0,976

