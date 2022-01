Deutsche Bank – 2021er Hochs im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank FED schickte die Aktienmärkte auf Talfahrt, diekann allerdings im heutigen Handelsverlauf profitieren und erklomm sogleich frische Jahreshochs. Damit rücken die Verlaufshochs aus 2021 in den unmittelbaren Fokus, eine Rallyefortsetzung könnte jetzt unmittelbar anstehen.

Übergeordnet läuft bereits seit Mitte 2019 ein größerer Trendwechsel bei der Aktie der Deutschen Bank ab, Anfang 2021 konnte dieser Bodenbildungsprozess mit dem Kurssprung über rund 10,00 Euro abgeschlossen werden und brachte erst Zugewinne in 2021 an 12,56 Euro hervor. Die zweite Jahreshälfte war von einer Konsolidierung geprägt, diese scheint sich mit den jüngsten Kursgewinnen aber schon wieder dem Ende zu nähern und könnte den mittelfristigen Trendwechsel nun weiter vorantreiben.

Bodenbildung abgeschlossen

Um fundierte Aussagen über den weiteren Verlauf der Deutschen Bank-Aktie treffen zu können, sollte mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb von 12,00 Euro abgewartet werden, Ziele lägen dann an den Hochs aus 2021 bei 12,56 Euro. Aber erst darüber dürfte eine Rallyefortsetzung in den Bereich von 14,27 und vielleicht sogar noch 15,23 Euro innerhalb der nächsten Kaufwelle gelingen. Solange der seit 2019 bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, bleiben die Bullen im Vorteil. Erst unterhalb von 9,76 Euro dürfte sich das Chartbild wieder eintrüben und Abschläge zunächst an 8,85 und darunter glatt 8,00 Euro hervorrufen. Ein derartiges Szenario deutet sich derzeit allerdings nicht an!

Widerstände: 12,56; 12,92; 13,25; 13,49; 13,64; 13,82 Euro

Unterstützungen: 11,92; 11,74; 11,57; 11,33; 11,06; 10,77 Euro

