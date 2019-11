Deutsche Auto-Konzerne verlieren Anschluss an USA, Japan & China bei Zukunftstechnologien

Weltweit immer mehr Patente für autonomes Fahren, Brennstoffzellen und Truck-Platooning / Deutschland im internationalen Vergleich nur auf Rang Vier

Bei Patenten im Bereich autonomes Fahren sind die deutschen Unternehmen weit abgeschlagen. Nach Daten von “iplytics“ gibt es in den USA 28.479 angemeldete Patente, in Deutschland lediglich 5.777. Auch in Punkto Brennstoff-Zellen scheinen die deutschen Auto-Konzerne Aufholbedarf zu haben. Einziger Lichtblick sind die Anmeldungen im Segment des Truck-Platooning.

Dabei gibt es weltweit immer mehr Patente für automobile Zukunfts-Technologien. Die Anzahl der Anmeldungen im Bereich autonomes Fahren hat sich innerhalb von fünf Jahren um satte 713 Prozent erhöht. Allerdings drängt sich bei einem Blick auf die neuen gewerblichen Schutzrechte förmlich die Frage auf, ob die deutschen Autobauer aktuell den Anschluss verpassen.

Verlieren die deutschen Auto-Konzerne an Innovationskraft?

Toyota Motor Corporation ist der Konzern mit den meisten Patenten im Segment der autonomen Mobilität. Die Anzahl beläuft sich auf 1.143. Bei der geografischen Verteilung stehen die Vereinigten Staaten von Amerika an der Spitze, gefolgt von Japan, China und anschließend Deutschland. Allerdings sind die Unterschiede in der Gesamtzahl der Patente keineswegs marginal: in den USA sind es knapp fünfmal so viele Erfindungen wie hierzulande.

Bei den Anmeldungen der gewerblichen Schutzrechte in Punkto Brennstoff-Zellen befindet sich Deutschland an dritter Stelle. Allerdings haben die US-Firmen auch diesbezüglich einen signifikanten Vorsprung: In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es 43.591 angemeldete Patente, in Deutschland lediglich 17.238.

Volkswagen und Continental: Spitzenpositionen beim Platooning

Anders als bei den Patenten bezüglich der Brennstoff-Zellen und der autonomen Mobilität, ist es beim Platooning ein deutscher Konzern, der an der Spitze steht: die Continental AG. Die Anzahl beläuft sich hierbei auf 130. Mit der Volkswagen AG ist in der Top 5 mit 73 Patenten ein weiteres deutsches Unternehmen vertreten.

