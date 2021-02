Deutsche Aufsteiger Index demonstriert erneut seine Stärke!

Der Deutsche Aufsteiger Index hat 2020 DAX® & Co bereits deutlich abgehängt und demonstriert auch in den ersten Wochen des laufenden Jahres relative Stärke. Sieben der zwölf enthaltenen Aktien legten seit Jahresbeginn zweistellig zu – allen voran Secunet, Suess Microtech und Verbio.

Verbio Vereinte Bioenergie ist ein Anbieter und Hersteller von Biokkraftstoffen und profitiert von der grünen Welle, die durch Europa aber auch mit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten, durch die USA zieht. Der Produzent von Halbleiteranlagen, Suess Mircotech, hat 2020 die eigenen Prognosen übertroffen und profitiert von der aktuell guten Stimmung im Halbleitersektor. Secunet, ein Anbieter von Sicherheitslösungen gab ebenfalls Eckdaten für das zurückliegende Quartal bekannt. Demnach sorgte der Home-office-Trend für ein außerordentlich starkes Wachstum. Diese drei Titel zählen aktuell zum Deutsche Aufsteiger Index.

Strukturiert investieren

Wie die Praxis zeigt, setzen etwaige positive Aufstiegseffekte bereits einige Zeit vor der offiziellen Bekanntmachung der Deutschen Börse ein. Viele Anleger investieren daher schon im Vorfeld in potenzielle Aufstiegskandidaten. Das tun sie allerdings meistens nur situativ. Wer strukturiert und automatisch von etwaigen Kursgewinnen zukünftiger Index­aufsteiger profitieren will, hat mit dem HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HX8SH70) auf den Deutsche Aufsteiger Index ein passendes Anlageinstrument an der Hand.

Der Deutsche Aufsteiger Index beinhaltet jeweils drei potenzielle Aufsteiger für den DAX®, MDAX®, SDAX® und TecDAX®. Macht insgesamt zwölf Kandidaten. Zuerst werden die drei wahrscheinlichsten DAX®-Aufsteiger ermittelt. Dazu wählt man in einem ersten Schritt die 15 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung aus, welche sich nicht bereits im DAX® befinden. Diese 15 Unternehmen werden im zweiten Schritt nach Börsenumsatz sortiert. Die drei Unternehmen mit dem besten Umsatz-Ranking werden für den Index ausgewählt. So ähnlich verhält es sich beim MDAX®, SDAX® und TecDAX®. Indexanpassungen werden jeweils im Januar, April, August und Oktober vorgenommen – also jeweils einen Monat, nachdem die Deutsche Börse über die Zusammensetzung ihrer Indizes entschieden hat. Damit es nicht zu Verzerrungen im Deutsche Aufsteiger Index kommt, werden die Komponenten vierteljährlich angepasst und gleichgewichtet.

Nettodividenden inklusive

Das HVB Open Index Zertifikat nimmt an der Wertentwicklung des Deutsche Aufsteiger Index eins zu eins und zeitlich unbegrenzt teil. Ein wichtiger Punkt: Nettodividenden werden in den Index eingerechnet und kommen damit auch dem Zertifikat zugute. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Produkt um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG handelt. Im Falle einer Insolvenz, das heißt Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen. Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen. Der Kursrückgang von einem oder mehreren Indexmitgliedern kann zudem zu Kursverlusten im Index und damit auch im Indexzertifikat führen.

Chart: Deutsche Aufsteiger Index

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Deutsche Aufsteiger Index (Net Return) ISIN/WKN DE000HX8SH70/HX8SH7* Rückzahlungstermin Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt 0,50% p.a. Verkaufspreis EUR 18,02 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 02.02.2021

Indexzertifikat auf den Deutsche Aufsteiger Index für eine Investition auf eine Aufwärtsbewegung des Index

