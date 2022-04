Deutsche Aktien: Bewertungscheck in turbulenten Zeiten

Der Start des Börsenjahres 2022 verlief äußerst turbu­lent. Gerade in diesen Zeiten müssen sich Anleger:innen umso mehr mit den starken Schwankungen auseinandersetzen und die Lage kontinuierlich neu bewerten. Wir geben einen ausführlichen Überblick.

Herausfordernde Zeiten sind für Deutschland angebrochen: Auf der einen Seite sehen wir die tragischen Ereignisse in der Ukraine, auf der anderen eine beschleunigte Inflation, die zusammen mit den geopolitischen Ereignissen das Wirtschaftswachstum abzuwürgen droht. In der Bundesregierung sowie auch bei den Notenbanken hat dies zu einem Umdenken geführt. Während beispielsweise in Berlin energiepolitische Milliardenpakete geschnürt werden, um den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranzubringen und damit die Abhängigkeit von Drittstaaten zu reduzieren, drehen die Währungshüter an der Zinsschraube. Mitte März hat die Fed zum ersten Mal seit 2018 eine Anhebung des Leitzinses beschlossen. Diesem Beispiel könnte die EZB bald folgen.

Grundsätzlich haben die Notenbanker derzeit keinen leichten Job: Werden die Leitsätze zu schnell nach oben angepasst, drohen sie damit das eh schon bröckelnde Wirtschaftswachstum noch mehr zu drosseln. Zögern sie allerdings zu lange, könnte die Teuerung aus dem Ruder laufen. Was die Konjunktur angeht, blickt das Institut für Weltwirtschaft (IfW) bereits deutlich skeptischer in die Zukunft. Der Ukraine-Schock sorgt dafür, dass die Experten ihre Wachstumsprognose für Deutschland nahezu halbiert haben. So geht das IfW davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 2,1 Prozent zulegen wird, Ende 2021 war noch von 4,0 Prozent die Rede. „Die deutsche Wirtschaft ist abermals heftigem Gegenwind ausgesetzt“, lautet die Begründung des Instituts.

Rückläufige Bewertungen …

Eine langsamere wirtschaftliche Gangart bleibt nicht ohne Folgen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Unternehmen. Vor allem Letztere sind an der Börse entscheidend, denn die Ergebnisse stehen im Zentrum bei der Bewertung einer Gesellschaft. In den vergangenen Wochen kam es bereits vermehrt zu negativen Anpassungen. Bei 26 von 40 DAX®-Konzernen schraubte die Analystenzunft die Gewinnerwartungen seit Jahresbeginn zurück. Die größten Abstriche verzeichnete bisher SAP mit einer Minderung um 30 Prozent. Bei Siemens Energy drehten die Prognosen sogar vom Plus- in den Minusbereich. Auf der anderen Seite sehen aber bei 13 Unternehmen die Gewinnerwartungen für dieses Jahr besser aus. Die höchsten Aufschläge verbuchte Infineon mit rund zwölf Prozent.

Unter dem Strich gingen die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bei den 40 DAX®-Unternehmen ungewichtet bisher um zwei Prozent zurück. Die Bewertung des Index hat sich dagegen im Zuge des starken Kursverfalls deutlich reduziert. So betrug der Verlust zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn, wodurch der DAX® formal in einen Bärenmarkt eintrat. Das 2022er-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – die Bewertungskennziffer be­zeichnet die Relation zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem erwarteten Gewinn – ging von 14,3 Prozent Anfang Januar auf aktuell 12,6 zurück. Ähnliche Abschläge verzeichnete der kleinere „Bruder“ MDAX®. Beim Mid-Cap-Index ging das KGV von 18,1 auf 16,9 zurück. Ein vergleichbares Bild zeigt sich in Europa sowie den USA (siehe Grafik oben).

… steigende Renditen

Während sich die KGVs im laufenden Jahr reduzierten, schlugen die Dividenden­renditen den umgekehrten Weg ein. Der DAX® bringt es aktuell auf eine Verzin­sung von 2,6 Prozent, zum Jahreswechsel waren es gerade mal 2,0 Prozent. Beim MDAX® verbesserte sich die Rendite von 1,6 auf 1,9 Prozent und beim SDAX® von 1,5 auf ebenfalls 1,9 Prozent. Einzelne Unternehmen werfen einen noch deutlich höheren Ertrag ab. So führt Mercedes-Benz mit einer Rendite von 7,7 Prozent das Ranking im DAX® an, gefolgt vom Rivalen BMW mit 7,4 Prozent. Im SDAX® sind sogar prozentual zweistellige Erträge möglich, wie bei Bilfinger und der Deutschen Pfandbriefbank der Fall.

Aber nicht nur die Renditen sind hoch, auch bei den absoluten Summen zeigen sich viele Unternehmen von ihrer spendablen Seite. So überschlagen sich derzeit die Meldungen bezüglich Rekordausschüttungen. Beispielsweise dürfen sich die Anteilseigner von Mercedes-Benz über eine Verdreifachung der Gewinnbeteiligung freuen. Insgesamt kehrt der Autobauer eine Summe 5,35 Milliarden Euro aus, welche den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2017 um satte 37 Prozent übertrifft.

Gemischte Aussichten

Ganz entscheidend für die weitere Kurs­entwicklung der deutschen Aktien in diesem Jahr wird der weitere operative Verlauf der Firmen sein. Ein de­tail­lierter Blick in die Indizes zeigt, dass es zwar wie eingangs erwähnt zuletzt zu vielen Abwärtsrevisionen gekommen ist, bei zahlreichen Gesellschaften im laufenden Geschäftsjahr aber dennoch stark steigende Ge­winne erwartet werden. Ganz vorne in der DAX®-Familie stehen Bayer und CTS Eventim (siehe Grafik unten). Zugegeben, bei allen dreien ist die hohe Wachstumsrate einem Basiseffekt geschuldet, allerdings können sich die Profite im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr ebenfalls sehen lassen. So rechnet der von Thomson Reuters angegebene Analystenkonsens beim Konzertveranstalter CTS damit, dass im Zuge der Corona-Lockerungen die Gewinne wieder sprudeln werden. Bei Bayer liegen die aktuellen Prognosen für das Ergebnis je Aktie sogar knapp ein Drittel über dem Niveau von 2019. Bei dem Konzern laufen die Geschäfte derzeit in allen drei Sparten rund: Die Agrarmärkte boomen, die Pharmasparte erholt sich von den Belastungen der Pandemie und die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln steigt ebenfalls weiter. Bayer-Chef Werner Baumann hat bei der Bilanzvorlage bereits klar gemacht, dass sich 2022 das Wachstumstempo in etwa halten sollte.

Ebenfalls bedeutsam für den weiteren Kursverlauf bei Bayer ist der Glyphosat-Streit in den USA, bei dem es im Jahresverlauf laut Baumann zu einer Lösung kommen kann. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für das laufende Jahr von rund 13 scheinen die positiven Aussichten aber noch nicht widerzuspiegeln. Der von Thomson Reuters ermittelte Konsens bewertet die Bayer-Aktie derzeit mit „Kaufen“ und einem Kursziel von durchschnittlich 68 Euro.

Nicht nur Bayer hat kürzlich einen Ausblick auf die kommenden Monate gewagt. Zahlreiche Unternehmen haben sich im Zuge der 2021er-Zahlenpräsentationen bereits zu Wort gemeldet. Apropos 2021: Nach Berechnungen des Handelsblatts haben die 40 DAX®-Konzerne voraussichtlich 115 Milliarden Euro netto verdient und damit einen neuen Rekord erzielt. Zum Teil wurden prozentual sogar zweistellige Nettoumsatzrenditen erwirtschaftet. Zu diesen Top-Verdienern zählt der Auto-Konzern BMW, der unter dem Strich mit 12,5 Milliarden Euro nicht nur mehr als dreimal so viel verdiente wie im Vorjahr, sondern auch eine ansehnliche operative Gewinnmarge im Autogeschäft von 10,3 Prozent erzielte. „Wir sind gut aufgestellt und blicken optimistisch nach vorn“, gab sich Finanzvorstand Nicolas Peter zuversichtlich. Allerdings ist BMW – ebenso wie die beiden Kontrahenten Mercedes-Benz und Volkswagen – vorsichtig wegen des Ukraine-Konflikts. Da sich dieser negativ auf die Margen auswirken könnte, erwartet der Autobauer in der Kernsparte „nur“ noch einen Wert zwischen sieben und neun Prozent.

Die Kfz-Branche ist nicht die einzige, die in ihrem Ausblick auf die Unsicherheiten hinsichtlich der prekären Lage in Osteuropa hinweist. Nahezu quer durch alle Sektoren ziehen sich die Warnhinweise. Andere wie ThyssenKrupp kassierten sogar ihre Prognose ein. Der Stahlkonzern warnte vor einer „Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung“ und gab sein Cashflow-Ziel auf.

Dass es auch anders geht, zeigt Sartorius. Der Labor- und Pharmaausrüster prognostiziert für 2022 sogar ein etwas höheres Erlöswachstum als zuvor. Zugegeben, dies ist hauptsächlich einer Übernahme geschuldet, jedoch erwartet Sartorius trotz des höheren Umsatzes keine Einschnitte bei der Rendite. Bei der operativen Marge wird weiterhin der Zielwert von rund 34 Prozent angepeilt. Zuversichtlich zeigt sich auch die Allianz. Der Versicherungsriese, der nur ein kleines Russland-Exposure hat und dem vor allem eine Zinswende entgegenkommen würde, erwartet für dieses Jahr einen operativen Gewinn zwischen 12,4 und 14,4 Milliarden Euro. Bis 2024 soll dieser auf mindestens 14,5 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich: 2021 lag der Wert bei 13,4 Milliarden Euro. Die Münchner zeigen auch Herz für die Aktionäre, die Dividende soll von 9,60 auf 10,80 Euro je Aktie steigen.

