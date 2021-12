Deutliches Plus – Aktive Anleger liegen vorne

Annähernd 80 Prozent der aktiv Anlegenden in Deutschland haben mit ihrer Geldanlage in den zurückliegenden zwölf Monaten einen Gewinn erwirtschaftet. Während 65,2 Prozent mehr als sechs Prozent Gewinn erzielen konnten, haben weitere 13,4 Prozent immer noch zwischen zwei und sechs Prozent Gewinn gemacht. So weisen es die Ergebnisse der monatlichen Trendumfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) aus. Von den insgesamt 4.615 teilnehmenden Personen haben weitere 7,7 Prozent angegeben, ohne signifikante Gewinne oder Verluste das Jahr zu beenden. 4,8 Prozent gaben an, bis zu sechs Prozent Verlust hingenommen zu haben, und weitere 8,9 Prozent der Teilnehmenden mussten Verlust von mehr als sechs Prozent verkraften.

„In einem Jahr, in dem der Deutsche Aktienindex als Leitbörse zwischen 13.000 und knapp 16.300 Punkten gelegen hat, ist es ein gutes Signal, wenn die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger hohe Gewinne erzielen konnten. Das gilt zumindest für diejenigen, die sich an unserer Umfrage auf namhaften Online-Finanzportalen beteiligt haben. Hier findet man in der Regel gut informierte Selbstentscheider“, sagt Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV. Angesichts von Minuszinsen und hoher Inflation interessieren sich immer mehr Menschen für Wertpapieranlagen. „Es ist wichtig, dass sich mehr Menschen mit den Chancen und Risiken von Kapitalmarktanlagen beschäftigten und dass sie mit ihrem Ersparten gut informierte Anlageentscheidungen treffen.“

Quelle: DDV