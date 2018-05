Desert Lion: Lithiumproduktionsanlage soll nur 7 Mio. CAD kosten!

Nachdem die kanadische Desert Lion Energy (WKN A2JE3D / TSX-V DLI) vor Kurzem die Auslieferung des ersten Lithiumkonzentrats an ihren chinesischen Abnahmepartner abgeschlossen hat, folgt nun der nächste Schritt. Wie Desert Lion heute mitteilte, haben nämlich die Experten von Tulela Processing Solutions ihre Kostenschätzung für die Flotationsanlage der ersten Phase auf dem Lithiumprojekt des Unternehmens in Namibia vorgelegt – und die fällt extrem niedrig aus!

Wie Tim Johnston, CEO von Desert Lion Energy, erklärte, ist diese Flotationsanlage ein entscheidender Teil der Produktionsstrategie und soll es dem Unternehmen erlauben, weiteren Cashflow zu generieren und das Projektrisiko systematisch zu senken. Die geringen Kosten, so Johnston weiter, würden einmal mehr eindrücklich die spezifischen Vorteile des Desert Lion-Projekts demonstrieren.

Die Anlage, die eine Kapazität von 350.000 bis 400.000 Tonnen haben soll, wird lediglich 7 Mio. CAD kosten und damit laut Desert Lion zu den kostengünstigsten Anlagen unter den Hartgestein-Lithiumproduzenten gehören!

Desert Lion Energy will in der Flotationsanlage der Phase 1 das Feinerz der historischen Halden auf den Minen Rubicon und Helicon verarbeiten. Das ist Teil eines dreistufigen Produktionsplans, der vorsieht, dass nach der Verarbeitung der historischen Lagerbestände in der zweiten Phase Abbau und Konzentratproduktion aus dem Material im Boden folgen, um insgesamt zwischen 250.000 und 300.000 Tonnen Lithiumkonzentrat pro Jahr zu fördern. In der dritten Phase dann will Desert Lion 25.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Jahr in Walvis Bay herstellen.

