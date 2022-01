Desert Gold: Erste Ressource liegt gleich über 1 Million Unzen Gold!

Desert Gold Ventures Inc. (TSX.V: DAU, FSE: QXR2) hat die lang erwartete Maiden Resource von seinem SMSZ-Projekt in West-Mali vorgelegt und auf Anhieb die Marke von einer Million Unzen Gold Gesamtressource übertroffen!



Bei der Berechnung wurden sogar bewusst konservative Parameter angelegt, wie sie auch von den produzierenden Nachbarn Barrick oder Endeavour verwendet werden: 28,47 Prozent oder 310.300 Unzen Gold (8,47 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,14 g/t Au) entfallen auf die Kategorie gemessene und angezeigte Mineralressourcen. Hinzu kommen weitere 769.200 Unzen in der Kategorie abgeleitete Ressource - 20,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,16 g/t Au. Die Gesamtressource von 1.079.500 Unzen über alle Kategorien bezieht die fünf Teilprojekte Mogoyafara; Linnguekoto, Gourbassi East- und -West sowie Barani East ein, die im Radius von nur 12 Kilometern voneinander liegen. Für jedes der Teilprojekte hat Desert Gold bereits die Umrisse einer potenziellen Tagebaugrube vorgelegt. Für die Berechnung der Ressourcen wurden ein Goldpreis von 1.800 USD/Unze, Abbaukosten einschließlich G&A von 11 USD/Tonne, Abbaukosten zwischen 2,25 und 2,75 USD/Tonne, eine Verarbeitungsausbeute von 92 % sowie Hangneigungen von 45 bis 50 Grad zugrunde gelegt.



Jared Scharf, President & CEO von Desert Gold, erklärte: „Die Veröffentlichung dieser ersten Mineralressource ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und stellt einen hervorragenden Ausgangspunkt dar. Wir glauben, dass das Unternehmen mit weiteren Bohrungen in der Lage sein wird, diese Ressourcen erheblich zu erweitern und neue Ressourcengebiete wie die Entdeckung Gourbassi North West zu erschließen. Wir erwarten ein arbeitsreiches Jahr 2022, in dem wir auf ein Bohrprogramm mit mehr als 20.000 Metern Länge hinarbeiten und hohe Erwartungen an die Ergebnisse haben.“



Ergebnisse von 2.890 Meter Bohrungen stehen aus - Ressource soll schnell wachsen



Auf Gourbassi North West hat Desert Gold über den Jahreswechsel 2021/2022 insgesamt 72 Aircore-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.890 Metern entlang einer Streichlänge von 1,5 Kilometer niedergebracht. Die Untersuchungsergebnisse dieser Bohrungen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht. Desert Gold möchte in der laufenden Saison zusätzlich etwa weitere 17.000 Meter bohren, insbesondere in den Gebieten Gourbassi West North und Mogoyafara. CEO Jared Scharf wird sicher den Rückenwind der Ressource nutzen, um Desert Gold – am besten auf höherem Niveau – weiter zu finanzieren. Erst vor ein paar Tagen, am 13. Januar 2022, hat Desert Gold seine laufende Kapitalrunde vorzeitig bei 1.678.696 CAD abgeschlossen. Im November 2021 hatte Desert Gold die Kaptalerhöhung im Volumen von 3 Mio. CAD bei 0,14 CAD pro Aktieneinheit angekündigt.







Abbildung 1: Das SMSZ Projekt liegt entlang der Senegal Mali Shear Zone mit 6 produzierenden Goldminen mit einer jährlichen Produktion von 600.000 Unzen. Die Lizenz von Desert Gold ist 440 km² groß. Auf der Karte sind alle Ressourcen mit einem schwarzen Stern markiert. Desert Gold hat nur die Ressourcen der südlich gelegenen Projekte in seine Maiden Resource aufgenommen.



Mogoyafara South – die größte Einzelressource



Die größte Einzelressource, die in die Berechnung der Gesamtressource eingeflossen ist, ist Mogoyafara South am südlichen Ende der SMSZ-Lizenz. Dort liegen 12,29 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,05 g/t Gold für 412.800 Unzen Gold. Die Modellierung deutet darauf hin, dass die Zone wahrscheinlich in der Tiefe offen ist und im Osten und Westen weitere Linsen möglich sind. Desert Gold hat hier selbst noch gar nicht gebohrt, sondern stützt seine Berechnung auf Daten des Vorbesitzers Hyundai aus den frühen 2000er Jahren. Das Ressourcenmodell basiert auf 24.362 Bohrmetern in 329 Bohrlöchern. Hochgradigere Abschnitte enthalten 20,87 g/t Au auf 6 Metern (die tatsächliche Breite ist aufgrund fehlender Daten unbekannt).



Die Zone Mogoyafara South liegt unmittelbar östlich der Senegal-Mali-Scherzone. Die Geologen von Desert Gold sehen Anzeichen dafür, dass die Zone um weitere 1.200 Meter in Richtung Süden und um 800 Meter nach Norden erweitert werden kann.







Abbildung 2: Modellierte Ressource auf Mogoyafara South mit Grubendesign

Gourbassi West

Die Lagerstätte Gourbassi West liegt in der südwestlichen Ecke des Grundstücks SMSZ, unmittelbar nördlich der Grenze zwischen Senegal und Mali, die durch den Fluss Faleme markiert wird. Das Konzessionsgebiet, das diese und die Lagerstätte Gourbassi East beherbergt, wurde 2019 durch die Übernahme von Ashanti Gold erworben. Seit der Übernahme hat Desert Gold ein neues Mineralisierungsmodell entwickelt und das überarbeitete Modell mit einer Bohrung getestet. Die Zone Gourbassi West besteht aus 36 interpretierten Linsen mit Goldmineralisierungen, die entlang des Streichens auf etwa 1.100 Metern (siehe Abbildung 4) und bis in eine Tiefe von 185 Metern verfolgt wurden.

Abbildung 3: Modellierte Ressource auf Gourbassi West mit Grubendesign.

Zone Gourbassi East

Die Zone Gourbassi East (Standort siehe Abbildung 1) besteht aus mindestens sieben, in nord-nordwestlicher Richtung verlaufenden Linsen mit einer bis zu 37 Meter breiten Goldmineralisierung, die über etwa 800 Meter entlang des Streichens bis in eine Tiefe von 250 Metern verfolgt wurden (siehe Abbildung 5). Eines der tieferen Bohrlöcher ergab 7,49 g/t Gold auf 11 Metern (wahre Mächtigkeit etwa 6 Meter).

Abbildung 4: Modellierte Ressource auf Gourbassi East mit Grubendesign.



Fazit: Mit der Veröffentlichung seiner ersten Ressource wechselt Desert Gold endgültig von Kindertisch an die Tafel der Erwachsen, an der seine großen Nachbarn sitzen. Barrick Gold im Süden und Endeavour-Teranga auf der senegalesischen Seite im Westen werden die soeben veröffentlichte Ressource sicher genau studieren. Die mit technischen Details gespickte Pressemitteilung wurde wohl nicht zuletzt für dieses kritische Publikum verfasst. Jetzt, wo Desert Gold im Ressourcenstadium angekommen ist, ändern sich die Spielregeln für das Unternehmen. Der Markt (und die Nachbarn) erwarten jetzt eine möglichst schnelle und zielstrebige Erweiterung der Ressource. Schon die ausstehenden Bohrergebnisse von Gourbassi North West könnten hier einen wichtigen Hinweis liefern. Gute Ergebnisse könnten die Stimmung im Nu zugunsten von Desert Gold drehen, denn nichts wirkt auf Investoren so verlockend wie die Aussicht auf die nächste(n) Million Unzen Ressource.

