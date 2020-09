Derivateanleger setzen auf eine Korrektur in Tesla

Anscheinend ist die atemberaubende Kursentwicklung von Tesla einigen Derivateanlegern nicht geheuer. Sie kaufen einen Knock-out Put (WKN GC8YKG) und setzen damit auf eine Korrektur in der Aktie. Die Knock-out Barriere des Produkts liegt bei 632 US-Dollar.





Auf Bayer kaufen die Anleger heute einen Put-Optionsschein (WKN PZ5378). In der letzten Woche bemängelte ein US-Bundesrichter die stockenden Vergleichsverhandlungen zwischen den Klageanwälten und Bayer im Glyphosat-Fall. Die Aktie von Bayer notiert mit 56,26 Euro beinahe unverändert.Außerdem kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den DAX-Aufsteiger Delivery Hero. Die Aktie fließt mit einer Gewichtung von 1,37% in den DAX ein. Heute geht es für die Aktie um 2,42% bergauf auf 92,41 Euro. EUWAX

