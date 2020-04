Derivate in volatilen Basiswerten Lufthansa und Wirecard gefragt

Bei den Stuttgarter Derivateanlegern ist heute ein Knock-out-Call (WKN MF6CRT) auf den Konsumgüterhersteller L’Oreal sehr beliebt. Unser Händler verzeichnet in dem Knock-out-Call ausschließlich Käufer. Die L’Oreal-Aktie ist trotz des heutigen Dividendenabschlags von 4,25 Euro mehr als zwei Prozent im Plus und notiert bei 250,60 Euro.





Ein Call-Optionsschein auf den Zahlungsverkehrsabwickler Wirecard wird heute sehr rege gehandelt (WKN PZ5SAD). Die Derivateanleger kaufen den Optionsschein fast ausschließlich. Sie gehen von steigenden Kursen in der Wirecard-Aktie aus, nachdem die Aktie in den letzten zwei Tagen sehr hoch Kursverluste zu verzeichnen hatte. Die Aktie ist heute beinahe 20 Prozent im Minus und notiert bei 105,72 Euro.Die Lufthansa-Aktie war und ist in den letzten Wochen ein sehr beliebter Basiswert für die Stuttgarter Derivateanleger. Heute kaufen sie sehr rege einen Put-Optionsschein (WKN MC7Z88). Der Basispreis des Put-Optionsscheins liegt mit 7,00 Euro weit unter der aktuellen Notierung von 8,21 Euro. Der Optionsschein hat eine Laufzeit bis 11.12.2020. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.