Derivate auf amerikanische Basiswerte gefragt

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Put-Optionsschein (WKN MC7FWY) auf den Anbieter von Online Reisebuchungsportalen Booking Holdings (ehemals Priceline Group). Das Unternehmen, hierzulande durch das Portal booking.com bekannt, ist durch den weltweiten Reisestopp besonders von der Corona-Krise betroffen und hat in diesem Jahr bisher rund 30 Prozent an Wert verloren.





Zum anderen steht ein Call-Optionsschein (WKN MC791T) auf Coca-Cola auf der Kaufliste der Stuttgarter Anleger. Coca-Cola hat in einigen Ländern die kommerzielle Werbung komplett nach unten gefahren. Die Ersparnisse sollen zur Linderung der Auswirkungen des Coronavirus gespendet werden. Die Coca-Cola-Aktie hat sich von ihrem Tiefstand am 23. März bei 33,91 Euro inzwischen deutlich erholt und notiert aktuell bei knapp 44 Euro.Bei den Knock-out-Scheinen ist heute ein Call auf den europäischen Flugzeugbauer Airbus sehr gefragt (WKN DDL4CJ). Laut Auskunft unserer Händlerin wird der Knock-out-Call fast ausschließlich gekauft. Airbus hatte zuletzt angekündigt, die Produktion um ein Drittel zu drosseln. Zusätzlich wurden Kreditlinien in Höhe von 15 Milliarden Euro gesichert. Die Airbus-Aktie notiert aktuell bei knapp 58 Euro. Noch Mitte Januar mussten die Anleger in der Spitze fast 140 Euro für eine Airbus-Aktie bezahlen.

