Derivate auf die Reisebranche sehr gefragt

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark verbriefte Derivate auf Unternehmen, die in der Tourismusbranche tätig sind. Ein Put-Optionsschein (WKN MC7FWY) auf das Online-Reisebüro Booking Holdings (ehemals Priceline Group) findet heute reißenden Absatz. In dem Put-Optionsschein sind nur Käufer zu verzeichnen. Die Booking Holdings-Aktie ist dagegen heute bei 1208 Euro beinahe 8 Prozent im Plus. Vor den Auswirkungen des Coronavirus stand die Aktie im Januar noch bei 1884 Euro.





Auch auf den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing kaufen die Derivateanleger sehr stark einen Put-Optionsschein (WKN MC7K8W). Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den Put-Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Boeing stellt wegen des Coronavirus in zwei Werken im Bundesstaat Washington auf unbestimmte Zeit die Produktion ein. Die Boeing-Aktie notiert zwar heute vier Prozent fester bei knapp 122 Euro, doch im September letzten Jahres mussten die Anleger noch weit über 350 Euro für eine Aktie bezahlen.Bei den Knock-out Produkten wird heute ein Knock-out-Call (WKN VP1B8H) auf Kupfer sehr rege gehandelt, wobei sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage halten. Der Kupferpreis je Tonne ist in den letzten drei Monaten um über 20 Prozent gefallen. Gegenwärtig kostet eine Tonne Kupfer etwa 4.863 USD.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.