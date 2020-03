Derivate: Zoom Video Communications gefragt

Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Call (WKN KB0TBN) auf den im DAX vertretenen Medizintechnik- und Gesundheitskonzern Fresenius. Nach Auskunft unserer Börsenhändler liegt für den Knock-out-Call eine Kaufempfehlung vor. Die Aktie von Fresenius hat in den letzten Wochen fast 50 Prozent verloren. Heute notiert sie mit knapp 12 Prozent im positiven Bereich bei 32,53 Euro.





Viele Beschäftigte befinden sich gerade im HomeOffice. Die Derivateanleger in Stuttgart gehen davon aus, dass der Remote-Konferenzdienste anbietende amerikanische Konzern Zoom Video Communications davon profitiert. Die Anleger kaufen ausschließlich Knock-out-Calls (WKN MC69HP) auf den amerikanischen Konzern. Die Aktie notierte auf Eurobasis Anfang Februar noch bei 70 Euro und steht aktuell bei 143,50 Euro.Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute auch sehr stark einen Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf Apple. Die Firma Strategy Analytics verkündete am Vortag, dass der iPhone-Absatz im Februar weltweit um 38 Prozent eingebrochen sei. Die Apple-Aktie ist ausgehend von ihrem Allzeithoch bei 331 Euro inzwischen auf 217 Euro gefallen. EUWAX

