Derivate: Tesla-Puts gefragt!

Trauen die Anleger in Stuttgart der starken Kursentwicklung der Tesla-Aktie in den letzten Monaten nicht und gehen von fallenden Kursen aus? An der EUWAX kaufen die Anleger heute einen Tesla-Put (WKN: MC5QJ6) mit einem Basispreis von 450 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 11.12.2020.Der Bitcoin hat die letzten Wochen enorm an Wert gewonnen. Die Anleger an der EUWAX gehen von weiteren Kurssteigerungen des Bitcoins aus und kaufen am Dienstag einen Knock-out-Call auf den Bitcoin (WKN: VF4206).Darüberhinaus ist ein Turbo-Long-Call auf Sixt (WKN: MF9S6N) mit einem Basispreis und einer Knock-out-Schwelle von 75,0031 Euro sehr gefragt. Die Sixt Aktie weitete im Laufe des Handels ihre Kursgewinne aus und notiert gegen Mittag bei 93,75 Euro 2,75 Prozent im Plus. EUWAXDer Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.