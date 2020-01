Derivate: Fokus auf China und SAP

Auch bei Knock-out-Produkten blicken die Stuttgarter Anleger am Dienstag nach China. Gekauft wird ein Call auf iQiyi (WKN MC4YZ4), die größte chinesische Online-Videoplattform. Im Monat zählt iQiyi über 500 Millionen aktive Nutzer – etwa ein Viertel der Nutzerzahlen von YouTube.





Wie bereits gestern kaufen die Anleger an der EUWAX einen Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MF9Q80). Die Vonovia-Aktie notiert nach Kursgewinnen zum Handelsstart inzwischen bei 50,80 Euro – und damit etwa 0,3 Prozent im Plus.Zudem handeln die Anleger in Stuttgart einen Call-Optionsschein auf SAP (WKN PZ5SCS). Seit die SAP-Aktie heute nach den veröffentlichten Quartalszahlen Verluste hinnehmen musste, sind in dem Papier Käufer aktiv. Diese nutzen also den kleinen Rücksetzer zum Einstieg und setzen auf einen steigenden Kurs bei SAP. EUWAX

