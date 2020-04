Derivate: Carl Zeiss Meditec und LVMH im Fokus

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark einen Knock-out-Call auf den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec (WKN MF5GHS). Die Finanzanalysten der Deutschen Bank hatten das Kursziel von 140 Euro auf 116 heruntergenommen. Ihre Beurteilung bleibt jedoch bei „Kaufen“. Carl Zeiss Meditec vermeldete in der letzten Woche, dass eine verlässliche Prognose aufgrund des Coronavirus derzeit nicht möglich ist. Die Aktie notiert am Mittag mit 92 Euro etwas mehr als ein Prozent im Plus.

Auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH sind heute Put-Optionsscheine sehr gefragt (WKN MC7HQZ). Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den Put-Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Die Analysten von Mainfirst hatten in der letzten Woche das Kursziel für LVMH von 445 Euro auf 385 Euro heruntergenommen. Sie erwarten für die Jahre 2020 bis 2022 für die Luxusgüterkonzerne 30 Prozent weniger Gewinn je Aktie. Die LVMH-Aktie notiert heute mit 350,60 Euro rund 1,5 Prozent im positiven Bereich.Bei den Optionsscheinen wird heute auch ein Call-Optionsschein auf Apple sehr rege gehandelt (WKN MC517A). Käufer und Verkäufer halten sich in dem Optionsschein in etwa die Waage. Der Bewertungstag des Call-Optionsscheins ist am 18.12.2020. Der Basispreis ist bei 292,50 USD festgesetzt. Auf Eurobasis notiert die Apple-Aktie in Stuttgart heute bei 248,05 Euro über zwei Prozent im positiven Terrain. EUWAX

