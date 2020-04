Derivate: Auswirkungen des Coronavirus wohin man blickt…

Allerorts gelten Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote im Zuge des Coronavirus – eine potentielle Alternative dazu sind nicht nur hierzulande Streams und Videos. Am Donnerstag kaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf iQIYI, einen chinesischen Video-on-Demand-Anbieter (WKN MC7JBM). Als eine der größten Video-Plattformen in China verzeichnet iQIYI rund 500 Millionen Benutzer pro Monat.





Auch die Tourismusbranche spürt die Auswirkungen des Coronavirus – allerdings negativ. Neben Airlines und Reiseanbietern bekommt auch die Aktie der Booking Holding die Folgen der Einreisverbote zu spüren, die seit Januar rund 30 Prozent an Wert verloren hat. In Stuttgart kaufen die Anleger am Donnerstag überwiegend einen Put-Optionsschein auf den US-Konzern, der unter anderem das Buchungsportal booking.com betreibt (WKN MC7FWY).Auch bei den Knock-out-Produkten machen sich die Auswirkungen des Coronavirus bemerkbar. Nachdem die Türkei bisher kaum Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen hatte, steigen die Fallzahlen dort unaufhörlich an. Infolgedessen steht die türkische Lira stark unter Druck und verbilligte sich gegenüber dem US-Dollar massiv. An der EUWAX kaufen die Anleger heute einen Knock-out-Call auf das Währungspaar USD / TRY (WKN PX3612).

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.