Derivate-Anleger verkaufen WTI-Call

Im Bereich der Optionsscheine handeln die Stuttgarter Anlegern heute einen Call auf den europäischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics (WKN HZ5VJF). Dabei zeigt sich unter geringen Umsätzen ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Nachdem die STMicroelectronics-Aktie letzte Woche bereits knapp 4 Prozent abgegeben hatte, ging es in dieser Woche bis dato bereits weitere 3 Prozent auf 20,70 Euro gen Süden.





Bei den Knock-out-Produkten handeln die Anleger an der EUWAX am Dienstag einen Call auf das Währungspaar EUR / USD (WKN UD695D). Dabei sind überwiegend Käufer unterwegs. Gegenüber dem US-Dollar verliert der Euro heute leicht und kostet am Mittag rund 1,083 US-Dollar. Dabei profitiert der Dollar als weltweite Leitwährung womöglich von der anhaltenden Unsicherheit rund um das Coronavirus, da er gegenüber dem Euro als sicherer gilt.Zudem steht die Öl-Sorte WTI auch bei den Derivate-Anlegern in Stuttgart im Fokus: Sie verkaufen am Dienstag einen Knock-out-Call auf den WTI Light Sweet Crude Oil Future zum Mai 2020 (WKN CL9DEB). Dessen Preis fiel heute im Zuge des Preisverfalls bei WTI von seinem Tageshoch bei 12.94 Euro bis auf knapp über 4 Euro und büßte somit zwischenzeitlich über 69 Prozent an Wert ein. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.