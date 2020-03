Derivate-Anleger verkaufen Dow Jones-Put

Am Donnerstag verkaufen die Anleger an der EUWAX einen Knock-out-Put auf den Dow Jones (WKN MC709T). Der bekannteste US-Index hat in dieser Woche ordentlich Boden gut gemacht – seit dem ersten Kurs am Montag bei 19.028 Punkten kletterte der Dow Jones gestern bis auf über 22.000 Punkte. Der Future deutet für heute aber auf einen Kursverlust von etwa 2,2 Prozent hin.





Nach zuletzt zwei Gewinntagen und einem gestrigen Plus von 3,8 Prozent geht der adidas-Aktie heute die Puste aus. Sie verliert bis zum Mittag rund 2 Prozent auf 206 Euro, im Tagestief lag sie gar bei 204,45 Euro. Von den Stuttgarter Anlegern wird am Donnerstag ein Knock-out-Put auf adidas gehandelt (WKN MC70ZL). Hier handelt es sich in großer Mehrheit um Käufer.Ein ausgeglichenes Bild zeigt sich in einem Call-Optionsschein auf Apple (WKN MC517A). Dieser wird von den Anlegern in Stuttgart sowohl ge- als auch verkauft. Nachdem bereits die Analysten von JP Morgan eine Verschiebung des neuen iPhones 12 im Herbst ins Spiel brachten, ist in Berichten heute ebenfalls von einer Verschiebung um mehrere Monate die Rede, da ein Großteil der Mitarbeiter und Ingenieure aufgrund des Coronavirus ins Homeoffice versetzt wurde. Die Apple-Aktie notiert am Donnerstag bei etwa 221 Euro rund 2,3 Prozent tiefer. EUWAX

