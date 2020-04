Derivate-Anleger setzen auf Kryptowährungen

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark verbriefte Derivate auf die wichtigsten zwei Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Ein Knock-out-Call (WKN VE9T3Z) auf Ethereum findet am Freitag großen Anspruch. In dem Knock-out-Call sind heute nur Käufer zu verzeichnen. Ethereum weist in den letzten 24 Stunden einen Kursgewinn von über 6 Prozent aus.





Auch auf die bekannteste Kryptowährung Bitcoin setzen die Anleger in Stuttgart. Ein Knock-out-Call (WKN VF35VS) auf Bitcoin wird ebenfalls stark gehandelt. Auch hier sind ebenfalls nur Käufer zu verzeichnen. Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete der Bitcoin einen Zugewinn von etwas mehr als 5 Prozent.Bei Optionsscheinen setzen die Anleger an der EUWAX auf den amerikanischen Computerspiele-Konzern Activision Blizzard. Ein Call-Optionsschein wird laut Auskunft unserer Händlerin fast ausschließlich gekauft (WKN KA11HN). Die Activision Blizzard-Aktie notiert mit einem aktuellen Kurs von 55,95 Euro nur geringfügig unterhalb ihres Jahreshochs bei knapp unter 60 Euro am 20.02.2020. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.