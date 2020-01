Derivate-Anleger reagieren auf Kaufempfehlung der Société Générale

Das mit weitem Abstand meistgehandelte Knock-out-Produkt am Freitag in Stuttgart: Ein Call auf den MDAX-Konzern Dürr (WKN CU79Q3). Die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers profitiert von einer Hochstufung durch die Société Générale. Deren Analysten sehen bei Dürr eine höhere Profitabilität im Geschäft mit Lackier- und Endmontage-Anlagen. Daraufhin setzte sich die Dürr-Aktie an die Spitze des MDAX. Auch an der EUWAX zeigen sich die Anleger optimistisch und so sind überwiegend Käufe in Calls auf Dürr zu beobachten.





Wie bereits gestern werden heute in Stuttgart Optionsschein-Calls auf die Varta-Aktie rege gehandelt (WKN MC57WZ). Auf Wochensicht verliert die Aktie des Batterieherstellers über 20 Prozent. Heute notiert die Varta-Aktie bei Zuwächsen von 0,6 Prozent knapp über 96 Euro.Besser läuft es dagegen für adidas: Die Aktie des Sportartikelherstellers markierte am Freitag erneut ein neues Allzeithoch bei 311,60 Euro. An der EUWAX werden zum Wochenschluss adidas-Calls gehandelt (WKN HZ0KYJ). EUWAX





