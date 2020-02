Derivate-Anleger kaufen Wasserstoff-Index-Calls

Nicht nur bei den meistgehandelten Aktien findet sich die Allianz, auch Optionsschein-Calls auf die Allianz-Aktie werden zur Wochenmitte rege gehandelt (WKN MF9FMJ). Dabei zeigt sich bis zum Mittag ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern.





Wie bereits am Dienstag handeln die Anleger an der EUWAX einen Optionsschein-Call auf Apple (WKN MC517A). In diesem Optionsschein lassen sich bereits den zweiten Tag in Folge eher Käufe beobachten, auch wenn einzelne Anleger verkaufen. Die Apple-Aktie notiert heute bei 264,80 Euro nahezu unverändert.Wenn schon unter den meistgehnadelten Aktien ausnahmsweise keine Wasserstoff-Aktie auftaucht, dann zumindest bei den Knock-out-Produkten. Dort kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Call auf den E-Mobilität-Wasserstoff-Index (WKN MC2G7E). Auch der Wasserstoff-Index verzeichnet in diesen Tagen einen Kursrückgang und verliert auf Wochensicht rund 14,6 Prozent. EUWAX

