Derivate-Anleger kaufen EUR/USD-Call

Vielleicht haben die turbulenten letzten Tage die Anleger an der EUWAX etwas Kraft gekostet – jedenfalls handeln die Stuttgarter Anleger am Dienstag einen Knock-out-Call auf Kaffee (WKN VF5G9A). Dabei sind vor allem Verkäufe aufgrund von Gewinnmitnahmen zu beobachten – beim aktuellen Preis von 3,20 Euro bekommen die Anleger dafür vielerorts schon eine Tasse Kaffee. Hebelprodukte auf Zucker hingegen finden sich heute nicht in der Top-Liste.





Spekuliert wird am Markt gerade über eine globale Zinssenkung, sowohl Fed als auch EZB haben bereits signalisiert, bei Bedarf einzugreifen und die Wirtschaft zu stützen. In Stuttgart handeln die Anleger am Dienstag einen Call auf das Währungspaar EUR/USD (WKN MC352K). Hier sind vor allem Käufer unterwegs.Bei Optionsscheinen handeln die Stuttgarter Anleger wie bereits am Montag einen Call auf Apple (WKN MC517A). Dabei sind den zweiten Tag in Folge Käufe zu beobachten. Die Apple-Aktie legt wie bereits gestern zu und klettert heute um 1,1 Prozent auf 270,70 Euro. EUWAX

