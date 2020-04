Derivate-Anleger kaufen Call auf Brent Crude Oil

Die bereits gestern kaufen die Anleger in Stuttgart am Donnerstag einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil (WKN KB1JUT). Im Wochenverlauf waren die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gefallen. Sie stehen durch den weiter tobenden Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland und dem riesigen Überangebot an Öl aufgrund des Produktionsstillstands rund um die Welt unter Druck. Heute klettert der Preis für ein Barrel der Sorte Brent Crude Oil allerdings um 9,4 Prozent.





Nach Bekanntwerden von Sicherheitslücken in den Konferenzen von Zoom Video Communications steht die Aktie heute etwas unter Druck und fällt 4 Prozent. So besitzen Zoom-Videokonferenzen wohl keine End-zu-End-Verschlüsselung, was für Unternehmen große Sicherheitsrisiken nach sich ziehen kann. Daraufhin verkaufen die Anleger an der EUWAX einen Knock-out-Call auf Zoom Video Communications (WKN MC69HP).Auch im Bereich der Optionsscheine steht die Lufthansa heute im Fokus der Stuttgarter Anleger. In der vorgelegten Mainfirst-Analyse wird trotz der Einstufung auf „Sell“ langfristig Potential am stärker konsolidierten deutschen Markt gesehen, sollte etwa Condor die Corona-Krise nicht überstehen. Heute jedenfalls verkaufen die Anleger erst einmal einen Call-Optionsschein auf die Lufthansa (WKN KA92CZ). EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.