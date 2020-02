Derivate Anleger folgen weiterhin einzelnen Empfehlungen

Absoluter Spitzenreiter zu Wochenbeginn ist ein Call-Optionsschein (WKN MC6EH3) auf die RWE-Aktie. Hier folgen die Anleger nach Aussagen unseres Händlers einer ausgesprochenen Kaufempfehlung für den Call. In dem Optionsschein sind ausschließlich Käufe zu verzeichnen. Die RWE-Aktie notiert an der Börse Stuttgart mit einem Tagesplus von 1,6 Prozent bei 31,61 Euro.





Der am letzten Freitag bereits zu den Umsatzspitzenreitern zählende Call-Optionsschein auf Aroundtown (WKN MC6EJP) verzeichnet weiterhin hohe Umsätze. Während am Freitag ausschließlich Käufe in dem Optionsschein zu verzeichnen waren, trennen sich inzwischen vereinzelt Anleger von dem Optionsschein. Die Aroundtown-Aktie notiert gegenüber dem Freitagschlusskurs unverändert bei 8,61 Euro.Bei den Knock-out Produkten ist heute ein Knock-out-Call auf den Ticketanbieter und im Live-Entertainment aktiven CTS Eventim-Konzern sehr stark gefragt. Der Knock-out-Call (WKN MC3L64) verzeichnet fast ausschließlich Käufe. CTS Eventim ist heute bei 57,40 Euro mit knapp 2,8 Prozent im Plus. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.