Derivate-Anleger folgen den Empfehlungen

Zum Wochenschluss orientieren sich die Stuttgarter Anleger im Derivate-Bereich an Empfehlungen. So wird an der EUWAX bei Knock-out-Produkten insbesondere ein Put auf Continental gehandelt (WKN VF5H9D). Hier folgen die Anleger nach Aussagen unserer Händler mit großer Sicherheit einer ausgesprochenen Empfehlung und kaufen den Knock-out-Put. Die Continental-Aktie gibt heute etwas über ein Prozent ab und notiert damit bei rund 103 Euro.





Empfehlung die zweite: Auch bei Optionsscheinen verlassen sich die Anleger in Stuttgart auf eine Empfehlung. Dieses Mal profitiert dabei ein Call-Optionsschein auf Aroundtown – der mit Abstand meistgehandelte Optionsschein am Freitag (WKN MC6EJP). Auch hier sind in überwiegender Mehrheit Käufer unterwegs. Die Aktie des Immobilienkonzerns nähert sich ohne größere Bewegungen dem Wochenende und notiert bei rund 8,50 Euro 0,1 Prozent im Minus.Zu guter Letzt handeln die Anleger an der EUWAX einen Call-Optionsschein auf Copart (WKN MC6CJT). Auch hier handelt es sich um Käufer. Copart selbst ist ein Anbieter von Online-Fahrzeugauktionsdiensten aus den USA, betreibt aber auch Niederlassungen in Deutschland und weiteren EU-Ländern. Unter wenig Bewegungen klettert die Copart-Aktie am Freitag um 1,6 Prozent auf 94 Euro. EUWAX

