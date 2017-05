Depot umschichten – So investieren Anleger bei sinkenden Zinsen richtig

Trotz der Zinserhöhungen der US-Notenbank sind die Zinsen nicht nur in den USA, sondern auch in Europa unter Druck. Daher schichten Investoren ihre Portfolios deutlich um. Wie sollten sich Anleger positionieren, falls die Renditen weiter nach unten tendieren sollten? Wir empfehlen einen Blick in unser- und. Weitere Anlageideen finden Sie darüber hinaus auch in unserer-Liste.

Die ehemalige Trump-Euphorie löst sich zusehends in Luft auf. Viele Investoren befürchten, dass es zu einer deutlichen Korrektur bei US-Aktien kommen könnte, weshalb institutionelle Investoren ihre Gewichtung von US-Aktien zuletzt merklich verringert haben, zumal der S&P500 mit einem KGV von 18,3 höher bewertet ist als selten zuvor. Allerdings könnte ein kräftiger Rückgang beim S&P500 (Put Optionsschein VN72NR) ausbleiben, zumal er Rückenwind von dem schwächeren Dollar und den sinkenden Zinsen bekommt. Bei einem sinkenden Dollar verbessern sich die Perspektiven für die US-Wirtschaft, weil US-Produkte im Ausland billiger werden, während ausländische Produkte in den USA teurer werden.

Deutliche Umschichtungen in den Portfolios

Bei sinkenden Zinsen werden Aktien attraktiver, weil der Abstand zwischen den Zinsen für zehnjährige US-Anleihen und der Dividendenrendite des S&P500 von 2,0 Prozent geringer wird. Vielmehr könnten Investoren Geld in den US-Aktienmarkt umschichten, weil die Gewichtung von Aktien aus zyklischen Sektoren, also konjunkturabhängigen Branchen, viel geringer ist als im DAX. Gleichzeitig setzen Investoren verstärkt auf Aktien auf defensiven Sektoren, wie Immobilienfirmen, Versorger, Gesundheit und Telekom.

Hingegen könnte der DAX (Discount Put HU8W7H) in einem Umfeld, in dem sich die Perspektiven für die US- und damit für die Weltwirtschaft eintrüben, etwas mehr Gegenwind haben als der S&P500. Gleichzeitig dürften Investoren auch im DAX verstärkt Geld aus Zyklikern in Aktien aus defensiven Sektoren umschichten. So waren zuletzt gerade die Papiere von Daimler und BMW, ThyssenKrupp, BASF und HeidelbergCement unter Druck. In einem Umfeld sinkender Zinsen trennen sich Investoren zudem von sogenannten Value-Aktien und setzen stattdessen auf Growth-Aktien.

Erstere sind Papiere mit niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), oder Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und einer hohen Dividendenrendite. Stattdessen sind nun „Growth“-Aktien gefragt, die mit starkem Wachstum überzeugen. Dazu gehören beispielsweise SAP und Adidas. Profiteure sinkender Zinsen sind zudem Unternehmen wie Vonovia, denn die Immobilienpreise dürften weiter steigen, wodurch der Wert des Immobilienbestands des DAX-Konzerns weiter wächst.

Die Zinsen könnten in den nächsten Monaten diesseits und jenseits des Atlantiks nach unten tendieren. Mit den richtigen Anpassungen des Portfolios können die Anleger aber von der Entzauberung Trumps profitieren.

Trump verspielt seinen Kredit

Kaum etwas spiegelt dabei die aufkommende Skepsis gegenüber der Trump-Administration besser wieder als die US-Zinsen. So notieren die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen mit knapp 2,25 Prozent deutlich unter dem Niveau von Mitte März von mehr als 2,6 Prozent. Investoren werden sich immer mehr bewusst, dass sich das Wachstum der hoch verschuldeten US-Wirtschaft nach den bisherigen drei Zinserhöhungen der Fed erheblich abgekühlt haben dürfte, während US-Präsident Donald Trump wohl frühestens am Jahresende eine Steuerreform durch den Kongress bringen könnte. Damit bleiben wichtige Impulse für die zunehmend schwächelnde Wirtschaft weiter aus.

„Die Warnsignale werden dunkler“, sagte Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Die Wirtschaft wachse nicht so stark, wie Investoren erwartet hätten. Die Notenbank von Atlanta prognostiziert für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von lediglich 0,5 Prozent annualisiert. Damit hätte es sich gegenüber dem Wert von 2,1 Prozent annualisiert für das vierte Quartal 2016 erheblich verlangsamt. Der annualisierte Wert wird errechnet, indem man die Veränderung gegenüber dem Vorquartal mit dem Faktor vier multipliziert.

Die gesunkenen US-Zinsen haben auch jene in der Euro-Zone mit nach unten gezogen. So liegen die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen mit 0,24 Prozent deutlich unter dem Hoch vom März bei knapp 0,5 Prozent. Zuletzt waren die Renditen hierzulande allerdings etwas gestiegen, weil die Sorgen vor einem möglicherweise überraschenden Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April nachgelassen haben.

Bei anhaltend schwachen US-Konjunkturdaten könnten die Zinsen in den USA in den nächsten Monaten aber weiter nach unten tendieren, zumal Trump zuletzt unmissverständlich klar gemacht hat, dass er auf niedrige Zinsen setzt. „Ich mag eine Geldpolitik niedriger Zinsen, ich muss ehrlich mit Ihnen sein“, sagte Trump in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Bei einer Staatsverschuldung von 19,85 Billionen Dollar – das sind herbe 107 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung – würde ein Zinsanstieg um lediglich 100 Basispunkte (einen Prozentpunkt) zusätzliche Zinsbelastungen von knapp 200 Milliarden Dollar pro Jahr bedeuten. Trump muss daher Fed-Chefin Janet Yellen überzeugen, dass die Zinserhöhungen bald auslaufen sollten. Sollte die Fed dennoch die Zinsen weiter erhöhen, würde das das Wirtschaftswachstum weiter dämpfen, womit die Zinsen für US-Anleihen, gerade für zehnjährige weiter sinken dürften. Das würde auch jene in der Euro-Zone nach unten drücken.