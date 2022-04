Das Depot mit Wasserstoff befüllen

Die rapide steigenden Energiepreise sowie die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas haben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Diskussion ausgelöst. Es geht dabei um die Frage, wie sich Energiekrisen wie die jetzige in Zukunft vermeiden lassen.

Wasserstoff, so die einhellige Meinung, könne bei der Lösung des Problems eine bedeutsame Rolle spielen. So sieht es auch der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck. „Der beschleunigte Ausbau von Wasserstoffversorgungsketten ist ein ganz zentraler Schlüssel für den Übergang zu nachhaltiger Energie“, so Habeck. Zudem berichtete sein Ministerium, dass Deutschland die Umstellung von konventionellem Erdgas auf grünen Wasserstoff noch schneller auf den Weg bringen möchte. Im Rahmen der Dekarbonisierungsoffensive soll mit der Nationalen Wasserstoffstrategie bis 2030 ein Volumen an sauberem Wasserstoff von bis zu drei Millionen Tonnen pro Jahr erreicht werden. Bis 2050 könnte die Nachfrage auf über elf Millionen Tonnen pro Jahr steigen (Quelle: bmwi.de, Pressemitteilung vom 25. März 2022).

Wasserstoff als Wirtschaftsfaktor

Auch die Privatwirtschaft will das Potenzial von H2 so schnell wie möglich nutzen. „Der Aufbau einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft muss in Deutschland und Europa höchste Priorität haben“, erklärt Patrick Lammers, Vorstandsmitglied beim Versorger E.ON. Aus diesem Grund wurde kürzlich mit dem Lieferanten von grünem Wasserstoff, Tree Energy Solutions (TES), eine strategische Partnerschaft vereinbart, um in großen Mengen grünen Wasserstoff nach Deutschland zu importieren (Quelle: eon.com, Pressemitteilung vom 30. März 2022).

Schrittweise investieren

Nicht nur in Politik und Wirtschaft sorgt Wasserstoff für Fantasie, auch die Aktienmärkte sind vom Energieträger der Zukunft angetan. HypoVereinsbank onemarkets bietet Anlegerinnen und Anlegern mit einem HVB Step Invest Zertifikat die Möglichkeit, schrittweise in den Sektor einzusteigen. Den Ausgangspunkt bildet dabei der Global Hydrogen Index II (Net Return) (EUR). Der Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 25 Unternehmen ab, welche in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff, Wasserstoffantrieben und Brennstoffzellen tätig sind.

Beim HVB Step Invest Zertifikat erfolgt die Investition in den Index schrittweise mit zwölf gleichbleibenden monatlichen Raten. Diese gestaffelte Vorgehensweise bietet die Chance, den (durchschnittlichen) Einstiegskurs im Vergleich zu einer Einmalanlage zu optimieren (Cost-Average-Effekt). Quasi als Bonus gibt es am Ende der Investitionsphase eine Ertragszahlung von 10 Euro pro Zertifikat.

Alternativ bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, per HVB Open End Index Zertifikat in den Index zu investieren. Die ISIN lautet: DE000HVB5H27.

Zu beachten ist, dass es sich bei den Zertifikaten um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG handelt. Bei Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Step Invest Zertifikat Basiswert Global Hydrogen Index II (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB6JN4/HVB6JN Nennbetrag EUR 1.000,- Ertragszahlung EUR 10,- Rückzahlungstermin 23.04.2026 Emissionspreis EUR 1.025,-** Zeichnungsfrist bis 19.05.2022 (14 Uhr)*** * Ertragszahlung pro Zertifikat am Ertragszahlungstag

** inklusive Ausgabeaufschlag

*** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung Stand: 8.4.2022

Funktionsweise des Produkts; Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB6JN

Das Depot mit Wasserstoff befüllen

