Delta, Omega und viel griechischer Wein

Die Griechen – immer wieder machen sie den Finanzmärkten Sorgen. Doch sie können auch sehr hilfreich sein, wenn man sie richtig einsetzt. Dann ist die Rede allerdings von den als Griechen bezeichneten Kennzahlen von Optionsscheinen. Wir stellen sie vor und erläutern, was Sie beachten müssen. Denn die Einflussfaktoren der Optionsscheine können ganz schöne Mühen bereiten. Schlussendlich sind aber nur zwei oder drei wirklich wichtig und diese wollen wir uns explizit ansehen.

Mit den Griechen den Überblick behalten

Vielen Anlegern erscheinen Optionsscheine nämlich in etwa so kompliziert wie die Betriebsanleitung eines neuen DVD-Rekorders. Entsprechend gering ist die Lust, sich mit den diversen Kennzahlen auseinanderzusetzen. Fragen, ob ein Schein “im Geld” oder “aus dem Geld” notiert, wie lange die Restlaufzeit oder wie groß der Hebel ist, sind gar nicht so kompliziert.

Wirklich spannend wird es aber bei der Volatilität wie der Rückblick auf das Krisenjahr 2008 zeigt: Die Vola stieg ab Mitte 2008 kräftig an und sorgte mehrere Monate dafür, dass Optionsscheine völlig unattraktiv waren. Denn der Einfluss der Volatilität auf den Optionsscheinpreis bei DAX-Calls und -Puts lässt sich auf einen Blick am Stand des Marktbarometers VDAX-New ablesen. Je höher dieser Volatilitätsbarometer steigt, desto teurer werden sowohl Calls als auch Puts und umgekehrt.

Der von der Deutschen Börse berechnete VDAX-New bildet die für die nächsten 30 Tage erwartete Schwankungsbreite am Markt ab. Der auch als Angstbarometer bezeichnete Index erreichte im Oktober 2008 mit rund 83 Punkten seinen bisherigen Höchststand. Danach ging die Volatilität stetig zurück. Für Inhaber von Optionsscheinen, die zuvor oder auf dem Vola-Hoch Calls auf steigende oder Puts auf fallende Notierungen erworben hatten, war der Volatilitätsrückgang eine schlechte Nachricht. Die griechische Kennzahl für die Änderung der Vola wird als Vega bezeichnet.

DAX-Put verdient doppelt, wenn es abwärts geht

Wie sich ein Rückgang der Volatilität bemerkbar macht, zeigt ein Beispiel: Ein Dax-Put mit einer Laufzeit bis Dezember 2014 und einer Basis bei 9.000 Punkten kostet aktuell (DAX-Stand: 9.700 Punkte) 5,60 Euro. Die eingepreiste sogenannte implizite Volatilität beträgt 18,8 Prozentpunkte. Liegt dieser Wert bei 23 oder gar 30 Punkten, kostet der Put statt 3,65 Euro allein aufgrund der Volatilitätsveränderung 6,95 beziehungsweise 9,20 Euro. Daran wird deutlich, dass ein Put im Falle eines starken Kursrückgangs wie 2008 doppelt gewinnt: Einerseits durch die fallenden Kurse im DAX und zum anderen durch den kräftigen Anstieg der Vola.

Diese Zeiten hoher Volatilitäten sind inzwischen passé. Denn mit einem Volatilitätsniveau von unter 20 Punkten hat sich diese Einflussgröße wieder in Richtung ihres langjährigen Durchschnitts entwickelt. Damit können Anleger nun wieder zu Calls und Puts greifen. Ein paar Kennzahlen gilt es aber dennoch zu beachten. Zum einen wäre da die Restlaufzeit. Der Wert eines Scheins hängt in hohem Maße von seiner verbleibenden Laufzeit ab.

Man spricht hier auch vom Zeitwert, ausgedrückt durch den griechischen Buchstaben Theta. Vereinfacht gesagt: Der Zeitwertverlust einer Option beschleunigt sich zum Laufzeitende. Sie verliert während der ersten Hälfte ihrer Laufzeit tendenziell ein Drittel ihres Zeitwerts und in der zweiten Hälfte zwei Drittel, wobei sich der Zeitwertverlust am Ende beschleunigt. Zudem ist der Zeitwertverfall insbesondere bei Optionsscheinen, die “am Geld” notieren, ausgeprägt.

Am Geld oder aus dem Geld?

Am Geld bedeutet dabei, dass beispielsweise bei einem Dax-Call mit Basispreis 9.700 Punkten der Index ungefähr auf diesem Niveau notiert. Aus dem Geld wäre der Call-Schein, wenn der DAX bei 10.000 Punkten, also darüber stünde. Calls im Geld haben einen Basispreis, der unterhalb des aktuellen Kurses liegt, etwa bei 8.000 Punkten. Entsprechend unterschiedlich sind auch hier die Preise für die Optionsscheine, je nachdem, wo der zugrunde liegende Basiswert notiert.

Wichtig bleibt auch der Blick auf den Hebel, der Auskunft darüber gibt, wie stark ein Optionsschein auf Veränderungen im Basiswert reagiert. Orientierung gibt hier aber nicht der einfache, sondern der theoretische Hebel, auch Omega genannt. Dabei wird ein weiterer Grieche genutzt, das sogenannte Delta. Es gibt an, wie sich der Optionsscheinpreis verändert, wenn der Basiswert sich um eine Einheit, als um einen Euro verändert. Bis auf Optionsscheine, die weit im Geld liegen, bewegen sich die Calls nämlich nicht eins zu eins zum Basiswert, sondern nur in geringerem Umfang.

Daher wird beim Omega der einfache Hebel mit dem Delta multipliziert, um wesentlich genauer zu sagen, wie sich der Kurs des Optionsscheins bei einer Kursveränderung des Basiswerts um ein Prozent verändert. Ein Omega von fünf zum Beispiel drückt aus, dass ein Call um fünf Prozent im Wert steigt, wenn der Basiswert um ein Prozent zulegt. Bei fallenden Kursen wirkt sich das Omega entsprechend negativ auf den Call-Preis aus.

Beim Put ist die Wirkungsweise spiegelverkehrt, aber der Umfang der Veränderung ist gleich. Vor allem bei Calls und Puts, die aus dem Geld liegen, ist es wichtig, sich nicht durch den hohen einfachen Hebel blenden zu lassen. Das Delta ist dann nämlich sehr klein und so reagiert der Call nur sehr gering auf Kurssteigerungen im Basiswert. Oft ist es besser, moderatere Hebel zu wählen, die aber durch das höhere Delta stärker von einem Kursanstieg im Basiswert profitieren.