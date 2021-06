Delta Air Lines: Nette Ausgangslage

Weitere Suchergebnisse zu "Delta Air Lines":

Das Management der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines schöpft wieder merklich Hoffnung und will seine Belegschaft merklich aufstocken. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart zwar seit Monaten eine Seitwärtskonsolidierung, diese könnte mit entsprechenden Impulsen aber schon bald aufgelöst werden.

Die von der Corona-Pandemie hart getroffenen Fluggesellschaften mussten aufgrund eines nahezu zum Erliegen gekommenen Flugsektors ihr Personal merklich reduzieren, mit fortschreitendem Impferfolg kehrt aber die Zuversicht beim Management spürbar zurück. Delta Air Lines ist wieder auf Personalsuche und plant bis zum kommenden Sommer mehr als 1.000 Piloten einzustellen. Der Konzern erwarte, dass das Freizeitreisevolumen in den USA in diesem Monat wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren werde. Aber auch bei den Geschäftsreisen hellt sich das Bild wieder merklich auf, so der Vorstand für das operative Geschäft John Laughter. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einer Lockerung der Reisebeschränkungen für Transatlantik-Reisen in der zweiten Jahreshälfte.

Zitterpartie um 45 USD

Noch hängt das Wertpapier von Delta Air Lines im Bereich einer markanten Hürde von 45,00 US-Dollar fest, für Auftrieb sorgt allerdings der seit Mitte Mai 2020 bestehende Aufwärtstrend. Für eine spürbare Aufhellung dürfte aber erst ein Kurssprung über 48,54 US-Dollar sorgen, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs von 52,28 US-Dollar vorstellbar. Aber erst darüber dürften wieder Anschlusskäufe an die Kursniveaus aus Anfang 2020 zwischen 55,00 und 62,50 US-Dollar folgen. Für bärische Signale würde dagegen ein Kursrutsch unter 42,76 US-Dollar und somit den EMA 200 sorgen. In diesem Szenario blieben Abschläge auf die darunter gelegene Unterstützung von 37,24 US-Dollar leider nicht aus.

Delta Air Lines (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf Delta Air Lines Strategie für steigende Kurse WKN: MA5HTJ

Typ: Faktor akt. Kurs: 7,09 - 7,24 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 11,90 Euro

Basiswert: Delta Air Lines Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 45,77 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 13,56 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 90 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

