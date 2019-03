Delrey startet großangelegte Projektuntersuchungen und Maple Gold schließt erste Finanzierungsrunde ab

Gleich vier seiner Projekte plant das Vanadium-Explorationsunternehmen Delrey Metals (ISIN: CA24735H1047 / CSE: DLRY) mittels magnetischer Überflugmessungen zu erforschen. Das wird keine kleine Aktion, da es sich um eine Fläche von rund 9.483 Hektar handelt, die in Rasterabständen von 150 m überflogen werden sollen. Vor allem erhofft man sich weitere Informationen zu den Projekten ‚Blackie‘, ‚Porcher‘, ‚Star‘ und ‚Peneece‘.





Nicht betroffen von den Explorationsarbeiten ist das erst vor wenigen Tagen erworbene fünfte Projekt ‚Four Corner‘, dass in Neufundland liegt.





Alle vier kanadischen Projektareale haben bereits im Vorfeld und aufgrund von Aktivitäten früherer Eigentümer massive, Vanadium beherbergende Titan-Magnetite aufgezeigt. Darüber hinaus besteht ein großes Datenvolumen bezüglich der Anomalien in der kanadischen Magnetfeldsammlung. Alle diese Daten helfen Delreys - https://www.youtube.com/watch?v=xfc4vZ6KzBY&t=57s - Explorationsteam bei der Planung der nächsten Erkundungsrunde, bei der es dann darum geht, die besten Plätze ausfindig zu machen und von dort Bodenproben einzusammeln.





Das Team freut sich auf die bereits gestarteten geophysikalischen Untersuchungen der in British Columbia beheimateten Vanadiumprojekte und rechnet damit, schon in den kommenden Wochen die ersten Ergebnisse zu erhalten. Darauf aufbauend gehe man dann ferner Mitte bis Ende des Frühjahrs 2019 davon aus, die zweite Explorationskampagne starten zu können, um dann sogleich im Sommer mit der dritten Phase loszulegen. Mittels Diamantbohrungen wolle man die vielversprechendsten Ziele genauer erkunden, erklärte Morgan Good, Delreys CEO.









Maple Goldmines schließt erste Tranche der Finanzierung ab und stockt auf









Gute Nachrichten gab es auch vom kanadischen Edelmetallexplorer Maple Gold Mines (ISIN: CA05208U1021 / TSX-V: MGM - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298248 -), der mitteilte, mit einem Konsortium aus CMP 2019 Resource Limited Partnership (einer Tochtergesellschaft der Dundee Corporation), Goodman & Company und einem von Sprott Asset Management verwalteten Investmentfonds die erste Tranche der Finanzierung erfolgreich abgeschlossen zu haben.





Demnach wurden 18.400.000 Stammaktien zum Preis von 0,125 CAD je Aktie für einen Bruttoerlös von 2.300.000 CAD begeben. Aber auch die aufgestockte weitere Tranche über 3.000.000.000 Aktien zum Preis von 0,10 CAD ist so gut wie vom Markt aufgenommen, weshalb man spätestens Ende der ersten Aprilwoche von einer erfolgreichen Finanzierung ausgehe, so das Management. Darüber hinaus freue man sich sehr, so namhafte Aktionäre wie Sprott, Goodman & Company und CMP als Finanziers begrüßen zu dürfen.





Sehr positiv fällt im Zusammenhang mit dieser Finanzierung auf, dass keine Vermittlungsgebühren bezahlt werden. Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen der üblichen viermonatigen Haltefrist, die mit dem Tag des Abschlusses beginnt.





Die Nettoerlöse aus diesen Privatplatzierungen sollen vor allem für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen ‚Douay‘-Projekts sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden werden.





