Delrey Metals hat Vanadiumprojekt in Neufundland im Visier

Ein weiteres aussichtsreiches Projekt für Delrey Metals (ISIN: CA24735H1047 / CSE: DLRY)? Scheinbar schon, denn der auf Batteriemetalle spezialisierte Explorer hat mit Four Corners Mining Corporation/Triple Nine Resources Ltd. eine zwar noch unverbindliche Absichtserklärung für den Erwerb von 80 % an bestimmten Lizenzgebieten des hochinteressanten ‚Four Corner‘-Projekts und einer Joint-Venture-Partnerschaft abgeschlossen, wird diese aber wahrscheinlich in eine verbindliche Erklärung umwandeln.

Das 5.157 ha große Projekt liegt im Westen von Neufundland, 25 km östlich der Stadt Stephenville. Exzellente Infrastruktur zeichnet die Projektlage aus. So führt der Highway 480 und eine 33 MW Stromversorgung an der Liegenschaft vorbei. Darüber hinaus liegt sie nur 40 km vom eisfreien Hafen Harmon entfernt. Großflächig existente Mineralsierungen mit Vanadium angereicherten Tita-Eisen-Magnetiten sind historisch belegt. Und von einem speziellen Zielgebiet namens ‚Keating Hill East’ ist seit einer Untersuchung im Jahr 2011 bekannt, dass hier ein Korridor von 4,5 km Länge und 400 m - 1.100 m Breite exzellente Mineralisierungen in Tiefen bis mindestens 500 m vorhanden sind.

Jüngste elektromagnetische Messungen deuten darauf hin, dass der Korridor bis zu 12 km lang sein könnte. 2018 durchgeführte Bodenproben zeigten Gehalte von durchschnittlich mehr als 40 % Eisen (Fe), 5 % Titan (Ti), und 0.30 % V205, dabei reichten einzelne Werte sogar bis 56,92 % Fe, 15,13 % Ti und 0,39 % V205. Metallurgische Tests zeigten eine beeindruckende Gewinnungsrate von mehr als 90 % bei Vanadium.

Diese Akquisition sei für Delrey - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298835 - und seine Aktionäre eine weitere Präsenz auf dem stark steigenden Batteriemarkt und der ‚Vanadium-Redox’-Technologie für große Energiespeicheranlagen, sagte Morgan Good, Präsident und CEO von Delrey Metals. Zudem sei er froh, ein so hochwertiges Projekt wie das ‚Four Corner’-Projekt in einem so rechtssicheren Land wie Neufundland Delreys Depot hinzufügen zu können.

Sollte also nach der angesetzten Prüfungsphase von 45 Tagen ein verbindlicher Vertrag unterzeichnet, bestehen folgende Verpflichtungen:

Delrey Metals hat Four Corners Mining Corporation/Triple Nine Resources Ltd. in Jahresschritten über 4 Jahre insgesamt 450.000 CAD zu bezahlen. Darüber hinaus werden in gleichen Jahresschritten insgesamt 12 Mio. Aktien übertragen. Delrey muss innerhalb von 4 Jahren 5 Mio. CAD an Explorationsleistungen einbringen und eine Vorwirtschaftlichkeitsstudie anfertigen lassen.

Ebenfalls wurde eine Schmelzabgabe für den Fall einer Produktion in Höhe von 3 % festgelegt. Davon können 0,5 % gegen eine Zahlung von 1 Mio. CAD zum Zeitpunkt einer erstellten Wirtschaftlichkeitsstudie von Delrey Metals rückerworben werden. Weitere 0,5 % sind innerhalb von 60 Tagen nach Produktionsentscheid gegen 2 Mio. CAD von Delrey zurückkaufbar.

Parallel zu diesen Verhandlungen wurde mit Omni8 Media ein Marketing- und Betreuungsvertrag abgeschlossen, der eine 12-Monatige Laufzeit besitzt und mit monatlich 7.500 CAD vergütet wird. Omni8 Media erhält darüber hinaus 200.000 Optionen, ausübbar innerhalb von 5 Jahren und einem Tauschwert gegen Aktien von 0,25 CAD.





