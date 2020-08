Delivery Hero: Der neue Dax-Star!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

jetzt hat es die Deutsche Börse AG endlich geschafft und per Änderung ihrer eigenen Regeln Wirecard aus dem Dax geschmissen. Immerhin ist die Wirecard-Aktie schon deshalb kaum noch etwas wert, weil das Unternehmen insolvent ist. Der Dax soll den deutschen AG-Markt repräsentieren – wie sich dies mit einem insolventen Unternehmen überhaupt darstellen kann oder konnte, bleibt das Geheimnis der Index-Konstrukteure. Es gibt hunderte von AGs in Deutschland, die zumindest nicht insolvent sind.

Delivery Hero kommt!

Für die Wirecard wird Delivery Hero in den Dax integriert werden. Ein Essenslieferant, der hinsichtlich der Marktkapitalisierung, dem Börsenhandel und beim Streubesitz zu den besten 30 deutschen Unternehmen gehört. Eine gute Wahl? Dies können Sie so oder so sehen. Wenn es um die reine Repräsentation der AGs in Deutschland geht, dürfte Delivery Hero geeignet sein. Die Marktkapitalisierung beläuft sich immerhin auf 20,36 Milliarden Euro. Es geht immerhin um 199 Millionen Aktien – die Zahlen sind also beträchtlich.

Geht es darum, Ihnen als Investor einen Index aufzustellen, der auch die Stärke des Aktienmarktes in Deutschland insgesamt dokumentieren soll, gefällt mir die Wahl ganz und gar nicht.

Das Unternehmen erwirtschaftet einfach keine Gewinne. Anders formuliert: Es verliert und verliert. „Operativ“, also bezogen auf das Kerngeschäft, hat Delivery Hero seit der Neuemission vor drei Jahren niemals Gewinne erzielt. Typisch Dax, möchte man sagen. Denn der enthält als Index einige Unternehmen, die zumindest fragwürdig sind.

Der Markt hat dies registriert: 30 % aller Dax-Unternehmen hat noch nicht einmal den Kurs aus dem Jahr 2000 (Jahresanfang, also den Jahrtausendwechsel) erreicht. Daimler hat sogar 45 % verloren und vier weitere Unternehmen noch mehr. Der Dax schleppt also zahlreiche Unternehmen mit, die an den Börsen herbe dauerhafte Verluste erzeugen.

Vor diesem Hintergrund muss ich leider sagen, dass der deutsche Börsenhauptindex nicht besonders solide ist. Er repräsentiert – siehe Delivery Hero und Wirecard – die Auswahl der besten deutschen Unternehmen nicht. Zudem ist der Index auch an den Börsen nicht besonders erfolgreich, wenn so viele Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren verloren haben.

Erstaunlich, dass der Dax als Index noch immer gerne gekauft wird. Die ETFs auf den Dax sind die beliebtesten überhaupt unter den deutschen Index-ETFs. Deutlich erfolgreicher sind Sie, wenn Sie a) Unternehmen wie Delivery Hero mit herben operativen Verlusten gar nicht kaufen und b) sich selbst eine Aktienauswahl zusammenstellen – und nicht den Dax.

Dabei bieten sich beispielsweise die sogenannten Dividendenaristokraten an. Dies sind Unternehmen, die seit 25 Jahren mindestens in „normalen" Jahren die Dividende des Vorjahres auszahlen bzw. sogar erhöhen. Auch auf diese Star-Unternehmen gibt es ETFs. Langfristig sind Sie so auf der sicheren Seite.





