Delivery Hero bildet Boden aus!

Delivery Hero Long: 45 Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 02.03.2022, 08:30 Uhr

Der Aktienkurs von Delivery Hero hat ein Kurs-Gemetzel hinter sich, das Unternehmen macht aber operativ große Fortschritte. Der Abwärtstrend ist im Begriff, trotz schwachen Börsenumfeldes in eine Bodenbildung überzugehen. Bei zurückkehrendem Risikoappetit der Marktteilnehmer sollte das Papier wieder mit Kurssteigerungen reagieren.

Der Lieferdienst Delivery Hero hat im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Wachstumsziel übertroffen. An den Märkten haben die aktuellen Zahlen dennoch für einen massiven Kurseinbruch gesorgt. Der Umsatz für das gesamte Jahr 2021 stieg um 89 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro und ist damit am oberen Ende des Zielkorridors. Vom selbst gesetzten Ziel, sich der Profitabilität zu nähern, ist das Unternehmen aber wieder etwas abgekommen. Die Gewinnmarge gemessen am Plattformumsatz lag bei minus 2,2 Prozent. Das Unternehmen hatte minus zwei Prozent vorhergesagt. Delivery Hero hatte aber angekündigt, im zweiten Halbjahr einen operativen Gewinn zu erwirtschaften. Dabei kann der Lieferdienst aufgrund seiner Größe bereits Skalenerträge generieren und seine Effizienz steigern. Die Deckungsbeiträge werden von Quartal zu Quartal besser. Noch dieses Jahr sollte im Kerngeschäft der Break-even-Punkt erreicht werden.

Zum Chart

Schon zum Börsenstart am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar stürzte der Kurs ab. Die Aktie schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Am 10. Februar hatte der Schlusskurs der Papiere noch bei gut 66 Euro gelegen. Die Höchstnotierung im vergangenen Jahr lag bei rund 140 Euro. Seit dem Einbruch vom 11. Februar hat der Kurs an der Unterstützung bei 38,83 Euro gedreht und trotz schwierigem Marktumfeld einen Boden ausgebildet. Das Unternehmen hat auch unter der Abkehr der Marktakteure von Wachstumswerten gelitten, bei denen die potenziellen Gewinne erst in weiterer Zukunft anlaufen. Der Abwärtstrend reicht daher bis in den November des Jahres 2021 zurück. Nachdem sich der Staub gelegt hat, und die Marktteilnehmer wieder im Risk-On-Modus sind, sollte Delivery Hero wieder Kursgewinne erzielen. Das Unternehmen wächst stark und ist nicht weit von der Gewinnschwelle entfernt.

Delivery Hero SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 63,39 // 86,22 Euro Unterstützungen: 38,83 // 34,01 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long auf Delivery Hero (WKN UH6XFB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 2,61 profitieren. Das Ziel sei bei 55,01 Euro angenommen (2,55 Euro beim Turbo Long). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 36,47 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 40,05 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,06 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,13 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UH6XFB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,83 - 1,87 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 29,47 Euro

Basiswert: Delivery Hero SE KO-Schwelle: 29,47 Euro

akt. Kurs Basiswert: 47,97 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,55 Euro Hebel: 2,61

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: UBS

