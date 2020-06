Delivery Hero am Allzeithoch: Aussichtsreiche Long-Hebelprodukte

Die Vision „Always delivering an amazing experience“ von Delivery Hero, des in mehr als 40 Ländern aktiven Betreibers von Online-Bestellformen für Essen, wurde in den vergangenen Monaten von den Börsianern gewürdigt. Im Zuge des Corona-Crashes stürzte die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) von ihrem damaligen Allzeithoch im Bereich von 80 Euro auf bis zu 55 Euro ab. Gestern, am 25.6.20 verzeichnete die Aktie bei 97,02 Euro ein neues Allzeithoch. Im frühen Handel des 26.6.20 notierte die Aktie bei 95,10 Euro im Minus.

Wegen der vom Analysehaus Jefferies & Company als bestechend eingeschätzten industriellen, strategischen und finanziellen Logik von Delivery Hero bekräftigten die Experten mit einem von 80 auf 113 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie ihren derzeit unterbrochenen Höhenflug in den nächsten Wochen auf 100 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 89,97 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 89,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB9QKL9, wurde beim Aktienkurs von 94,38 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro taxiert.

Kann die Delivery Hero-Aktie in naher Zukunft auf 100 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,00 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,8431 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,8431 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH1J0W1, wurde beim Aktienkurs von 94,38 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 100 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,21 Euro (+64 Prozent) befinden.

Faktor Long-Zertifikate

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Rally der Delivery Hero-Aktie bald wieder Fahrt aufnehmen wird, könnte auch eine Investition in Faktor-Long-Zertifikate mit täglich angepasster Hebelwirkung interessant sein. Das UBS-Faktor Long-Zertifikat (ISIN: DE000UF0NTK0) beteiligt Anleger mit 10-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Delivery Hero-Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Waler Kozubek