Delivery Hero, Zoom, Biontech – Corona-Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Es sollte eine ruhige Woche rund um Thankgsviging werden, nun crasht der Dax in den Keller und hat seit dem Rekord im November schon 1.000 Punkte eingebüßt. Was nun? Wir analysieren im Börsendienst genau die Lage. Unsere Empfehlungen am Morgen Zoom, TeamViever, Delivery Hero und HelloFresh laufen an. Absicherungen kann man nun ein Stück weit kassieren. Neue Positionen sollten strategisch aufgebaut werden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Helme auf und Köpfe einziehen – Neue Virus-Variante verursacht Börsenbeben

Die neue Corona-Variante, die nun in Südafrika aufgetaucht ist, verursacht ein mittleres Beben an den weltweiten Finanzmärkten. Mitten in die grassierende vierte Infektionswelle in Deutschland platzt die Mutation damit auch in die wochenlange Sorglosigkeit an der Frankfurter Börse. Die neue Variante gilt als wesentlich aggressiver und es könnte zudem sein, dass die existierenden Impfstoffe hier wirkungsloser sind als gegen die in Europa vorherrschenden Delta-Variante.

Der Deutsche Aktienindex befindet sich im freien Fall, mehr als 500 Punkte das Minus auf der Anzeigetafel. Halt könnten nun die Unterstützungen bei 15.424 und 15.500 Punkten bieten. Das problematische an diesem Verkaufsschock ist allerdings, dass in den USA gestern Thanksgiving gefeiert wurde und die Wall Street heute nur verkürzt und mit weniger Umsätzen als üblich in den Handel starten wird. Das könnte die Kursauschläge noch verstärken.

Auch in Frankfurt ist mit weniger Handelsvolumen zu rechnen. Somit dürften zum Mittag auch die Käufer fehlen, die den DAX eventuell wieder auffangen. Und ob sich vor dem Wochenende und neuen Nachrichten zur Virus-Variante viele Anleger zurück aufs Börsenparkett trauen, darf ohnehin bezweifelt werden. Es heißt heute also Helme auf und Köpfe einziehen.

Auch im Ölpreis ist der Schock durch die neue Variante zu spüren. Heute Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent nur noch knapp über 80 US-Dollar. Erste Länder wie Großbritannien und Israel haben ihren Flugverkehr bereits eingeschränkt. Sollte sich die neue Variante als sehr aggressiv herausstellen, könnte dies wie bei der ersten Corona-Welle mit der Schließung des internationalen Flugverkehrs einhergehen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Ölpreis auf historischem Tief. Die aktuellen Entwicklungen wecken nun diese Erinnerungen und zeigen deutlich die Tendenz des Ölpreises, wenn mit strikteren Corona-Maßnahmen zu rechnen ist.