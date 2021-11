Delivery Hero nach den Zahlen: Lukrative (Turbo)-Calls

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) legt bereits seit einem Jahr eine bemerkenswerte Berg- und Talfahrt hin und bot somit risikobereiten Anlegern somit hervorragende Gewinnchancen. Verzeichnete die Aktie noch am 6.1.21 bei 145,40 Euro ein Jahreshoch, so kratzte sie am 8.3.21 mit 100,05 Euro bereits an der 100 Euro-Marke, um Ende April wieder oberhalb von 140 Euro zu notieren. Nachdem die Aktie noch am 8.11.21 im Bereich von 107 Euro gehandelt wurde, verliehen die starken Wachstums- und Umsatzzahlen trotz eines operativen Verlustes für einen Kursanstieg auf ihr aktuelles Niveau von 115,05 Euro.

Wegen der von den Experten als gelungen eingeschätzten Übernahmeaktivitäten bekräftigten die Analysten von Jefferies und Goldman Sachs mit Kurszielen von bis zu 180 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Delivery Hero-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie ihren neu gestarteten Höhenflug in den nächsten Wochen auf 125 Euro, dem Kursniveau von Mitte September 2021, ausweitet.

Call-Optionsschein mit Strike bei 110 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 110 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH6MTF4, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 115,05 Euro mit 1,16 – 1,17 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 125 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,206 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,206 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH29GR8, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 115,05 Euro mit 1,02 – 1,05 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 125 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,97 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,092 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,092 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF8G8L1, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 115,05 Euro mit 1,50 – 1,51 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 125 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,39 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek