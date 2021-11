Delivery Hero, VW Vzg. und Infineon mit 30% Schutz

Steigenden Inflationsraten in Kombination mit der wahrscheinlich noch länger anhaltenden Nullzinsphase führen unweigerlich zum Kaufkraftverlust vorhandenen Kapitals. Während Anleger der Inflation kaum entrinnen können, besteht auf der Einkommensseite durchaus die Möglichkeit, mit überschaubarem Risiko Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen. Mit Strukturierten Anlageprodukten können Anleger das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren und dennoch zu ansehbaren Renditen gelangen.

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit Memory Kupon unter anderem auf die Delivery Hero- (ISIN: DE000UBS55T7) die Infineon-Aktie (ISIN: DE000UBS56T5) und die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000UBS58T1) mit Sicherheitspuffern von 30 Prozent zur Zeichnung an. Während die Zertifikate auf die VW Vzg.- und die Infineon-Aktie eine Jahresbruttorenditen von 7,45 Prozent ermöglichen, stellt das Zertifikat auf die Delivery Hero-Aktie sogar die Chance auf eine Jahresrendite von 12,50 Prozent in Aussicht. Am Beispiel des Express-Zertifikates mit Memory Kupon auf die Infineon-Aktie soll die Funktionsweise dieser Zertifikate veranschaulicht werden.

7,45% Zinsen und 30% Schutz

Der Infineon-Schlusskurs vom 10.11.21 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 70 Prozent des Startwertes wird der Kuponausfall-Level und die am 11.11.24 aktivierte Barriere befinden. Die für jedes halbe Laufzeitjahr in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 3,725 Prozent, was einer Jahresbruttorendite von 7,45 Prozent entspricht. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 10.5.22 auf oder oberhalb des Startwertes, der gleichzeitig als vorzeitiger Tilgungslevel fungiert, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere von 70 Prozent und dem Tilgungslevel, dann wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachbezahlt, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet. Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (11.11.24) oberhalb der Barriere von 70 Prozent des Startwertes auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 10.11.21 errechneten Anzahl von Infineon-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben bekommen.

Die Express-Zertifikate mit Memory Kupon, maximale Laufzeit bis 18.11.24, können noch bis 10.11.21 mit 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Zertifikate ermöglichen Anlegern in maximal 5 Jahren – sofern sie nicht vorzeitig zurückbezahlt werden – bei bis zu 30-prozentigen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditechancen von 7,45 und 12,50 Prozent pro Jahr.

Finanztrends Video zu Infineon



Walter Kozubek