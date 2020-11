Delivery Hero mit Steigerungspotenzial: Aussichtsreiche Long-Hebel

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse verfügt die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) über weiteres Steigerungspotenzial. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 6. Juli 2020 auf ein Allzeithoch bei 106,20 EUR. Anschließend setzte eine Konsolidierung ein, welche die Aktie auf ein Tief bei 85,24 EUR führte. Mitte Oktober attackierte der Wert erstmals den Abwärtstrend seit Juli, ein stabiler Ausbruch gelang allerdings noch nicht. Dies änderte sich in den letzten beiden Tagen. Mit zwei langen weißen Kerzen brach die Aktie über den Abwärtstrend und auf ein neues Allzeithoch aus.

Ausblick: Mit diesem Ausbruch hat sich der Wert weiteres Aufwärtspotenzial auf mittelfristige Sicht verschafft. Ein Anstieg über 130 EUR ist durchaus möglich. Ganz kurzfristig könnte es allerdings zu einem Rücksetzer in Richtung 106,20 EUR oder sogar ca. 103 EUR kommen. Sollte die Aktie allerdings in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 103,00 EUR notwendig ist, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung 85,24 EUR kommen.“

Kann die Delivery Hero-Aktie, die derzeit bei 112,75 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 120 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,105 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,105 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3WZ85, wurde beim Aktien-Kurs von 112,75 Euro mit 0,95 – 0,96 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 120 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,58 Euro (+65 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,507 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,507 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE3HZW9, wurde beim Aktienkurs von 112,75 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,14 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek