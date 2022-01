Delivery Hero-Puts mit 42%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat sich bei der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) der Abwärtstrend bestätigt. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nach einer steilen Rally erreichte die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero am 05. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Anschließend bewegte sie sich lange in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am 06. Dezember 2021 fiel der Wert erstmals aus diesem Dreieck nach unten raus, seit 13. Dezember notiert er konstant unter diesem Dreieck. In den letzten Tagen stand die Aktie deutlich unter Druck, am Freitag durchbrach sie die Unterstützung bei 81,62 EUR.

Ausblick: Mit dem Rückfall vom Freitag wurde die Abwärtsbewegung in der Aktie von Delivery Hero erneut bestätigt. Diese könnte noch einige Zeit andauern. Ein mögliches Ziel läge bei 71,29 EUR. Sollte die Aktie in diesem Bereich keinen Boden ausbilden, dann würden weitere Abgaben in Richtung 52,40-48,79 EUR. Eine leichte Besserung des Chartbilds ergäbe sich mit einem Anstieg über das Hoch vom 11. Januar bei 86,52 EUR. Dann könnte eine Erholung in Richtung 102,18-103,00 EUR starten.“

Gibt die Delivery Hero-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 77,56 Euro notierte, auf das bei 71,29 Euro liegende Ziel nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 80 Euro

Der kurz laufende SG-Put-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 80 Euro, Bewertungstag 18.2.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH1B5S0, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 77,56 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 71,29 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,02 Euro (+32 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 89,632 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 89,632 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH83V58, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 77,56 Euro mit 1,28 – 1,29 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in Kürze auf 71,29 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,83 Euro (+42 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek