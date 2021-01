Delivery Hero, PayPal, Airbnb – die Highflyer im Check

Die vielen Maßnahmen in der aktuellen Krise erschweren den Aufschwung der Weltkonjunktur in enormen Maße. Während sich viele Unternehmen und Branchen in einer wirtschaftlich besonders prekären Situation befinden, gibt es auch einige Gewinner der Krise. Insbesondere die „Stay at home“-Aktien wie der Essenslieferdienst Delivery Hero oder der Bezahldienst Paypal sind Profiteure in der aktuellen Zeit. Vontobel bietet auf Delivery Hero (VQ2U4Y), Paypal (VQ2MHH), Airbnb (VQ2NX7) und Moderna (VQ12KP) entsprechende Faktor-Zertifikate an.

Starkes Wachstum bei Delivery Hero

Der Berliner Lieferdienstservice Delivery Hero SE profitiert von „Stay at home“ wie kaum ein anderes Unternehmen, denn während Restaurants seit einigen Monaten geschlossen sind boomt der Lieferservice. Dem Essenslieferdienst gelang es darüber hinaus Ende des Jahres 2020 die Zustimmung der südkoreanischen Kartellbehörden für die Übernahme des dort ansässigen Lieferdienstes Woowa zu erhalten. Die Akquisition des koreanischen Marktführers in Höhe von EUR 3,6 Mrd. wird vor allem durch Delivery Hero Aktien und Eigenkapital finanziert. Das Berliner Unternehmen verkaufte am 06.01.2021 binnen weniger Stunden 9,44 Mio. neue Aktien an Investoren. Damit stehen dem Unternehmen knapp EUR 1,25 Mrd. für die Realisierung und Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zur Verfügung. Des Weiteren hat das Unternehmen am 12.01.2021 die Gründung eines eigenen Venture-Capital-Fonds publiziert. Dieser hat das Ziel innovative Unternehmen in den Bereichen Lieferdienste und Lebensmittel weltweit zu unterstützen. Das Anfangskapital in Höhe von EUR 50 Mio. soll in vielversprechende Unternehmen mit Bezug auf Lebensmitteltechnologie, künstliche Intelligenz, Fintech und Logistik und On-Demand-Services investiert werden.

Bezahldienstleister Paypal erreicht neue Rekorde

Die von der Politik verordneten Ausgangsbeschränkungen haben dazu geführt, dass viele vermehrt das Einkaufen im Internet für sich entdeckt haben. Für viele Kunde, die zuvor eher den stationären Einzelhandel präferierten, wurde in der Pandemie Zeit Online Shopping zur neuen Normalität. Dadurch gewinnt der Bezahldienstleister Paypal nicht nur an Neukunden, sondern auch die Zahlungsvolumina der bisherigen Nutzer stiegen rasant. Allein im zweiten Quartal 2020, der Hochphase der Pandemie, hat das Unternehmen aus Kalifornien weltweit über 21 Mio. Kunden neu hinzugewonnen. Die Dimension dieses Rekordes wird bei der Betrachtung der üblichen Zuwächse deutlich, denn allein in zweiten Quartal 2020 waren die Zahl aller Neukunden höher als im gesamten Jahr 2016. In den gesamten drei Monaten hinweg wurde der Service von PayPal so aktiv genutzt, wie es in den Jahren zuvor sonst nur an den fünf Tagen zwischen Thanksgiving und Cyber Monday der Fall war. Ebenso trägt der Trend des bargeldlosen Bezahlens zu diesem signifikanten Wachstum bei.

Airbnb überrascht mit starkem Börsengang

Trotz der ausbleibenden Touristen hat Airbnb im dritten Quartal 2020 einen Gewinn von EUR 219 Mio. verkündet. Der Konzern wurde zwar durch die Pandemie hart getroffen, allerdings kommt das US-Unternehmen deutlich besser durch die Krise als die Konkurrenz. Während die Tourismusindustrie am Boden liegt und auf staatliche Hilfe angewiesen ist um die entstandenen Verluste zu kompensieren, scheint Airbnb nahezu unbeschadet davonzukommen. Gründe hierfür sind, dass gerade in der aktuellen Pandemie Social-Distancing gefragt ist und Airbnb mit seinem Angebot an eigenständigen Wohneinheiten, sei es für den Ferien- oder Business-Gast, eine große Nachfrage findet. Dazu kommt die mittlerweile am Markt stark etablierte und akzeptierte Marke Airbnb. Untermauert wurde dies durch den mehr als beachtlichen Börsengang Airbnb´s, welcher im vergangenen Jahr der größte in den Vereinigten Staaten war. Die Aktie legte zum Handelsstart 115 Prozent zu auf USD 146 pro Aktie zu. Damit war Airbnb an selbigen Tag fast USD 102 Mrd. wert, mehr als die Konkurrenten Marriott und Expedia zusammen.

Modernas Impfstart in Deutschland rückt näher

Um die hohen Infektionszahlen einzudämmen ist aktuell nichts gefragter als ein Impfstoff, der bei Bekämpfung der Pandemie helfen soll. Erst kürzlich vermeldete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass er bis Ende des ersten Quartals mit zwei Millionen Dosen von Modernas Impfpräparat für Deutschland und im Laufe des Jahres mit weiteren 50 Mio. Dosen rechne. Das Vakzin des US-Herstellers überzeugt durch die sehr hohe Wirksamkeit von ca. 94 Prozent und die erleichterte Lagerung im Vergleich zum BioNTech und Pfizer Impfstoff. Durch die öffentlich geführten Debatten über die Impfstoffe gewinnt Moderna nicht nur an Präsenz in den Medien, sondern auch an Aufmerksamkeit der Investoren. Denn seit Beginn der Krise legt die Aktie des US-Unternehmen kontinuierlich zu. Insbesondere die positiven Neuigkeiten über die kürzlich erteilten Zulassungen des Vakzins beflügeln die Kurse.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche