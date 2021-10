Delivery Hero, HelloFresh und Zalando – Kurssturz bietet interessante Anlagemöglichkeiten!

Das haben sich Konzernchefs sowie Investoren sicherlich anders vorgestellt. Kaum wurde der Aufstieg von HelloFresh und Zalando in den DAX®40 verkündet, ging es mit den beiden Internetdienstleistern kräftig nach unten. Damit waren die Beiden jedoch nicht allein. Auch die bereits im DAX®30 enthaltene Delivery Hero musste in den zurückliegenden Wochen deutlich Federn lassen. Aktuell herrscht eine gewisse Verunsicherung. Bewertungen und Geschäftsprognosen werden in diesen Tagen neu überprüft. Extrem sensibel agieren Investoren derzeit bei Unternehmen, die keine Gewinne erzielen und Kapital für ihr weiteres Wachstum aufwenden müssen. Bei diesen drei Unternehmen sorgten zudem die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in weiten Teilen Europas für nachlassende Kursfantasie. Die Coronapandemie beflügelte das Geschäft der drei Konzerne. Delivery Hero, HelloFresh und Zalando haben trotz der Lockerungen in diesem Jahr mindestens einmal die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben.

Delivery Hero meldete für das zweite Quartal 730 Millionen Bestellungen und einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Neben Essens-Lieferungen in über 40 Ländern expandiert der Lieferdienst verstärkt ins sogenannte Q-Commerce-Geschäft. Dabei werden Waren innerhalb von Minuten vom eigenen Lager oder Partnergeschäften an den Kunden ausgeliefert. Zur Finanzierung der weiteren Expansion platzierte Delivery Hero im September eine Wandelanleihe. Bei der Expansion geht es Konzernchef Niklas Östberg nicht immer darum, ganze Unternehmen zu übernehmen. Wie die Beispiele Deliveroo, Just Eat Takeaway oder Glovo zeigen, kauft er sich einfach gern in stark wachsende Unternehmen ein.

HelloFresh liefert Kochboxen mit grammgenauen Zutaten für täglich über 33 Rezepte und der Konzern ist bereits profitabel. Konzernchef Daniel Richter bestätigte kürzlich seine Mittelfristprognose, den Umsatz auf zehn Milliarden Euro zu steigern. Um auf Wachstumskurs zu bleiben, setzt er auf Werbung und Gutscheine. Zudem wurde kürzlich in Australien Youfoodz übernommen. Ab Ende 2022 gibt es zudem eine weitere Produktionsstätte in Deutschland. Damit soll sich das Produktionsvolumen rund verdoppeln. Zu den Expansionsplänen nach Italien und Japan hält sich der Konzern aktuell noch bedeckt. Ende Juni verfügte HelloFresh über liquide Mittel in Höhe von 933 Millionen Euro und generierte im operativen Bereich einen positiven Cash-Flow. Die Finanzkraft für weitere Übernahmen sind somit vorhanden.

Zalandos Ziele sind ehrgeizig. Bis 2025 will der Onlinehändler für Bekleidung and Accessoires einen Marktanteil von 10 Prozent am europäischen Online-Fashionmarkt erreichen. Dabei fährt Zalando zweigleisig. Zum einen werden acht weitere Märkte erschlossen und damit regional expandiert. Zum anderen soll das Partnerkonzept ausgebaut werden. Dabei bietet Zalando Partnern die Möglichkeit, ihre Produkte über die Zalando-Plattform zu vertreiben. Für Zalando ist das Geschäft durchaus lukrativ. Schließlich liegen die Margen mit rund 20 Prozent deutlich über den rund sieben Prozent, die im eigenen Geschäft verdient werden.

Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig positiv für die drei Internetdienstleister gestimmt. Weitere Rücksetzer können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Ein schwaches Quartal oder ein Rückgang des Gesamtmarkts können die Titel unter Druck setzen. Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Anlagealternative zum Direkteinstieg sein. Die hier ausgewählten Papiere auf Delivery Hero, HelloFresh und Zalando bieten jeweils einen Abstand zur Barriere von rund 20 Prozent oder gar mehr und haben dennoch Luft bis zum Cap.

Bonus-Cap Zertifikate für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kurs-grenze) in EUR akt. Aktienkurs in EUR Finaler Beobachtungstag weitere Bonus-Cup auf die Aktie von … finden Sie Delivery Hero HR6MCA 137,19 85,00 180,00 106,80 18.03.2022 hier Delivery Hero HR888P 106,46 80,00 130,00 106,80 17.06.2022 hier HelloFresh HR7HJH 84,84 57,50 95,00 81,20 18.03.2022 hier HelloFresh HR9JU5 89,72 65,00 120,00 81,20 17.06.2022 hier Zalando HR740M 105,55 60,00 550 USD 120,00 18.03.2022 hier

