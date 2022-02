Delivery Hero: Finger weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Beim Online-Essenslieferdienst Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) würden wir weiter Vorsicht walten lassen!



Der Aktienkurs rutscht hier seit mittlerweile mehreren Monaten immer tiefer in den Keller! Aus Sicht der Charttechnik lässt sich dabei eine schwarze Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche die Entwicklung auf der Oberseite deckelt. Longpositionen würden für uns somit erst wieder bei Break der Trendlinie nach oben in Frage kommen. Aktuell notiert das Wertpapier beim Start in die neue Börsenwoche bei 46,11 Euro.

Delivery Hero Tageschart

