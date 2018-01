Delivery Hero: Eine attraktive Kaufchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero wächst weiter mit hohem Tempo. Eine größereKapitalerhöhung und Verkäufe von Altaktionären haben die Aktie in denletzten Wochen trotzdem stark unter Druck gesetzt. Bietet sich auf deminzwischen deutlich reduzierten Kursniveau nun eine attraktive Kaufchance?Delivery Hero konnte in den ersten neun Monaten 2017 den Umsatz um 64Prozent auf 384,4 Mio. Euro steigern. Wir sehen gute Chancen, dass dasUnternehmen auf dieser Basis die eigene Erlösprognose für das letzteJahr, die bei 540 Mio. Euro liegt, erreichen kann. Im Schlussquartalmüsste der Lieferdienst die Einnahmen um weitere 13,3 Prozent inRelation zum dritten Quartal gesteigert haben, das erscheint schonallein aufgrund des positiven Saisonfaktors machbar.Auch auf EBITDA-Basis sieht es gut aus. Nach einem bereinigtenoperativen Verlust von -45,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr soll sich dasDefizit zwischen Juli und Dezember in etwa auf demselben Niveau bewegthaben. Hier dürften wachstumsbedingte Skaleneffekte trotz der hohenMarketingaufwendungen helfen. Die Aktie konnte ihren im letzten Augustgestarteten steilen Aufwärtstrend trotzdem nicht fortsetzen. DerWendepunkt war eine größere Kapitalerhöhung Anfang Dezember mit einemrelativ hohen Discount zum vorherigen Kurs, die zudem von Altaktionärenzu Aktienverkäufen genutzt wurde.Zuletzt hat zudem ein Hedgefonds Aktien im Wert von mehr als 150 Mio.Euro veräußert und damit weiteren Druck auf den Kurs ausgeübt.Inzwischen hat die Aktie von Delivery Hero seit dem Hoch vom letztenDezember um rund 19 Prozent korrigiert. Die damals überkaufte Situationwurde komplett bereinigt, derzeit ist der Wert tendenziell überverkauft.Damit bietet sich eine interessante spekulative Einstiegschance imVorfeld der Unternehmenszahlen, die am 7. Februar veröffentlicht werden.Die Aktie eignet sich allerdings nur für tradingorientierte Anleger miteinem kurzfristigen Horizont. Auf mittlere Frist stufen wir die hoheBewertung mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Multiple von 7,7 (BasisKonsensschätzungen 2018) als Performancebürde ein.