Delivery Hero: Calls mit hohem Renditepotenzial bei Erreichen des alten Hochs

Die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) befindet sich seit ihrem am 6.7.20 bei 106,20 Euro verzeichneten Allzeithoch in einer Konsolidierung, im Zuge derer der Aktienkurs auf bis zu 89,20 Euro nachgab. Laut Analyse von www.godmode-trader.de konnte sich die Aktie oberhalb dieser Marke behaupten und setzte sich am 1.9.20 sogar mit einem Kursanstieg von 2,20 Prozent an die Spitze der DAX-Performanceliste. Derzeit erscheint die Aktie Steigerungspotenzial auf ihr altes Allzeithoch bei 106,20 Euro, das gleichzeitig die obere Begrenzung der Konsolidierung darstellt, zu haben. Erst ab einem Tagesschlusskurs von 86 Euro oder darunter, droht ein kräftiger Rutsch des Aktienkurses.

Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder die Marke von 106,20 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der kurz laufende, im Geld liegende HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 14.10.20, BV 0,1, ISIN: DE000HR0Q6B0, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 95,20 Euro mit 0,96 – 0,98 Euro gehandelt.

Kann die Delivery Hero-Aktie in spätestens einem Monat auf 106,20 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls mit 1,64 Euro (+67 Prozent) erhöhen und somit knapp oberhalb seines inneren Wertes bei 1,62 Euro liegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,756 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,756 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE0TEZ8, wurde beim Aktienkurs von 95,20 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Delivery Hero-Aktie auf 106,20 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,74 Euro (+152 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 83,677 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 83,677 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD9XB16, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 95,20 Euro mit 1,17 – 1,18 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 106,20 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,25 Euro (+91 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek