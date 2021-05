Delivery Hero-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Der Kursverlauf der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) gestaltete sich seit dem Ende des Vorjahres äußerst turbulent. Notierte die Aktie noch am 9.12.20 unterhalb von 100 Euro, so verzeichnete sie bereits am 5.1.21 bei 145,40 Euro ein Allzeithoch. Nachdem die Aktie nicht zuletzt wegen einer Kapitalerhöhung bis zum 9.3.21 wieder nahezu auf 100 Euro eingebrochen war, ging es bis Ende April wieder auf bis zu 140 Euro nach oben. Danach setzten Gewinnmitnahmen des zu den Corona-Gewinnern zählenden Unternehmens den Aktienkurs wieder deutlich unter Druck. Seit zwei Wochen wird die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 102 bis 115 Euro gehandelt.

In den neuesten Analysen wird die Delivery Hero-Aktie mit Kurszielen von bis zu 170 Euro zum Kauf empfohlen. Kann sich die schwankungsfreudige Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 120 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 110 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 110 Euro, Bewertungstag 16.7.21, BV 0,1, ISIN: DE000JN0CR63, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 108,50 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 120 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,13 Euro (+69 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,618 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,618 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE5D426, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 108,50 Euro mit 1,03 – 1,06 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 120 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,13 Euro (+101 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,322 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,322 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA5JFX4, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 108,50 Euro mit 1,67 – 1,68 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,66 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek