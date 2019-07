Delivery Hero-Calls mit 81%-Chance bei Kurssprung auf 46€

Mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 8 Prozent setzte sich die Aktie des weltweit führenden Online-Marktplatzes für Essensbestellungen und -lieferungen Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) am 29.7.19 an die Spitze der im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelisteten Werte und beschloss den Handelstag dann bei 42,92 Euro mit einem Plus von nahezu 5 Prozent. Nach einem starken Start in das Jahr 2019 konnte der Konzern seinen Gewinn zwischen April und Juni auf 315 Millionen Euro anheben und somit glatt verdoppeln.

Kann die mit Kurszielen von bis zu 50 Euro zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 46 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 42 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX130J1, wurde beim Aktienkurs von 43,05 Euro mit 0,30- 0,32 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kuranstieg der Delivery Hero-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 46 Euro fortsetzt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,386 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,386 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX2B9A2, wurde beim Aktienkurs von 43,05 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro taxiert.

Kann die Delivery Hero-Aktie in den nächsten Wochen auf 46 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,56 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,13 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,13 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC23TW2, wurde beim Aktienkurs von 43,05 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,78 Euro (+37 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek