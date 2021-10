Delivery Hero-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 126 Euro

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43) legt bereits seit einem knappen Jahr eine bemerkenswerte Talfahrt hin, die bisher am unteren Ende im Bereich von 100 Euro und am oberen Ende beim Jahreshoch vom 6.1.21 bei 147,15 Euro begrenzt wurde. Die generellen Expansionspläne, im Zuge derer unmittelbare Mitbewerber wie das Startup Gorilla übernommen werden, verlieh dem Aktienkurs in den vergangenen Tagen deutlich an Schwung.

Die Übernahmeaktivitäten werden in den neuesten Expertenanalysen durchwegs positiv aufgenommen. Mit Kurszielen von bis zu 196 Euro (JP Morgan Chase) stufen sie die Delivery Hero-Aktie überwiegend als kaufenswert ein. Kann die Aktie, die derzeit bei 116,40 Euro notiert, ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf das Niveau vor einem Monat bei 126 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 120 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 120 Euro, Bewertungstag 13.12.21, BV 0,1, ISIN: CH0585804765, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 116,40 Euro mit 0,59 – 0,62 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 126 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,89 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,4695 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,4695 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH582L9, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 116,40 Euro mit 1,07 – 1,08 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 126 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,95 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,032 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,032 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR9ECY0, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 116,40 Euro mit 1,61 – 1,62 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 126 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,49 Euro (+54 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek