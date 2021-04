Delivery Hero-Calls mit 114%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Nachdem die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) nach ihrem Allzeithoch vom 5.1.21 bei 145,40 Euro am 5.1.21 nicht zuletzt wegen einer Kapitalerhöhung auf nahezu 100 Euro eingebrochen war, geht es mit der Aktie seit Anfang März wieder deutlich nach oben. Vor allem in den vergangenen Wochen beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch am 12.4.21 unterhalb von 120 Euro, so wird sie bei der Erstellung dieses Beitrages knapp unterhalb von 130 Euro gehandelt.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten, die die Delivery Hero-Aktie in den jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 166 Euro (J.P.Morgan) zum Kauf empfehlen, dann könnte für die Aktie noch weiter Luft nach oben bestehen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf das alte Hoch bei 145,40 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 135 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 135 Euro, Bewertungstag 14.6.21, BV 0,1, ISIN: CH0576972761, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 129,25 Euro mit 0,54 – 0,56 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 145,40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,20 Euro (+114 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 116,0408 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 116,0408 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF8Y4R1, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 129,25 Euro mit 1,45 – 1,46 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 145,40 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,93 Euro (+101 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 111,827 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 111,827 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD7DK31, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 129,25 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 145,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,35 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

Walter Kozubek